Караев: любой «протестун» или революционер — это сторонник темной силы (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня на канале блогера Алексея Голикова вышел тизер с экс-министром МВД Юрием Караевым, нынешним помощником президента и инспектором по Гродненской области. Судя по анонсу, беседа протекала в том числе в религиозном ключе.

Оказалось, Юрий Караев решил принять крещение в 42 года. Говорит, с возрастом пришел к этому. Также он рассказал, что верит в Бога. После этого в ролике прозвучали довольно интересные оценки протестов и их участников чиновником.

— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы, — говорит Караев и вспоминает какой-то эпизод из прошлого, где он ответил одной женщине на вопрос. — Кто главный революционер? Я помню, что читал про это, и говорю: «Дьявол». Она говорит: «Молодец, правильно». <...> Те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это если не слуги его, то, по крайней мере, сторонники. Участвуя в каких-то смутах, как вы сказали, и волнениях, они невольно [выступают] за темную сторону, за дьявола.

29 октября Юрия Караева отстранили от должности министра внутренних дел и поставили помощником президента по Гродненской области. Главой МВД он был назначен 11 июня 2019 года. На своей должности он пробыл почти полтора года. До назначения генерал-майор Караев работал заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.