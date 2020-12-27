Беларусь подписала контракты по нефти с крупными поставщиками

Источник материала: Onliner

Глава белорусского правительства Роман Головченко рассказал сегодня в эфире телеканала «Беларусь 1», что сейчас по поставкам нефти на 2021 год подписан ряд крупных контрактов. До конца года согласуют и остальное, уверен премьер-министр.

— Это у нас традиционные такие новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет, абсолютно планово они решаются. Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все «под елочку», — сказал Головченко. — По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий.

Он уверен, что абсолютно все контракты на поставку будут подписаны до конца этого года. Цены на нефть озвучены не были.

Также Роман Головченко высказался об объемах переработки нефти на белорусских НПЗ в 2021 году. Сказал, что «эта цифра будет определяться экономической целесообразностью».

— Но российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн, то будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке, — уточнил Головченко.