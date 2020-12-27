«Динамо» усилилось канадским нападающим. Он стал 15-м иностранцем в клубе

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским нападающим Заком Митчеллом.



Фото: hockey.by

Этот сезон КХЛ форвард начинал в рижском «Динамо», где набрал 9 (6+3) очков при полезности «-7» в 24 матчах. Позже он был помещен в список отказов.

Затем Митчелл отказался переходить в «Северсталь», которая забрала его из списка отказов. После этого КХЛ присвоила игроку статус свободного агента.

В составе минского «Динамо» сейчас 15 иностранцев. Вратари Дэнни Тэйлор и Доминик Фурх, защитники Адам Альмквист и Брэннан Менелл, нападающие Брэндон Козун, Шейн Принс, Роб Клинкхаммер, Франсис Паре, Зак Митчелл, Кирилл Воронин, Роман Горбунов, Денис Мосалев, Павел Варфоломеев, Иван Лодня, Райан Спунер.