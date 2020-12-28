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Гениальные изобретения, которые должны быть повсюду. А вы бы пользовались?

28.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гениальные изобретения, которые должны быть повсюду. А вы бы пользовались?

С каждым годом появляется всё больше изобретений, для того, чтобы упростить нашу жизнь. Сделали для вас подборку таких вещей. Что из этого вы хотели бы всегда иметь по рукой?

Скотч, который легко оторвать.

Держатель для телефона на подзарядке.


Портативный увлажнитель воздуха.


 

Кроватка и кресло качалка.


Портативный тостер.


Насадка для кастрюли.


 

Сумка-аквариум.


Два в одном. Перечница и солонка с переключателем.


Электрическая яйцеварка.


Кресла-тюльпаны.


Актуальный для нашего времени гаджет - киссинджер. Можно послать настоящий поцелуй. 


Удобное изобретение для резки арбузов и дынь.



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С каждым годом появляется всё больше изобретений, для того, чтобы упростить нашу жизнь. Сделали для вас подборку таких вещей. Что из этого вы хотели бы всегда иметь...
 
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