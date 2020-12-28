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26 человек пострадали в ДТП на Кубе
Источник материала: ОНТ
В окрестностях Контрамаэстре на востоке Кубы перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали как минимум 26 человек. Об этом
По сведениям источника, автобус упал в кювет из-за технических неисправностей. Всех пострадавших доставили в местные больницы.
Фото: Tomada de Internet
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В окрестностях Контрамаэстре на востоке Кубы перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали как минимум 26 человек. Об этом информирует ТАСС со...
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