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26 человек пострадали в ДТП на Кубе

28.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26 человек пострадали в ДТП на Кубе

В окрестностях Контрамаэстре на востоке Кубы перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали как минимум 26 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Granma.

По сведениям источника, автобус упал в кювет из-за технических неисправностей. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Фото: Tomada de Internet

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В окрестностях Контрамаэстре на востоке Кубы перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали как минимум 26 человек. Об этом информирует ТАСС со...
 
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