26 человек пострадали в ДТП на Кубе

Источник материала: ОНТ

В окрестностях Контрамаэстре на востоке Кубы перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали как минимум 26 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Granma.

По сведениям источника, автобус упал в кювет из-за технических неисправностей. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Фото: Tomada de Internet

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