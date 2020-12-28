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В Перу произошло землетрясение
Источник материала: ОНТ
27 декабря в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом
По сведениям источника, эпицентр активности располагался в 115 км от города Ика с населением порядка 246 тысяч человек. Очаг подземной активности залегал на глубине 34 км.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Фото: Global Look Press
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27 декабря в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США. По сведениям источника, эпицентр...
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