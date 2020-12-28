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В Перу произошло землетрясение

28.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Перу произошло землетрясение

27 декабря в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США.

По сведениям источника, эпицентр активности располагался в 115 км от города Ика с населением порядка 246 тысяч человек. Очаг подземной активности залегал на глубине 34 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Фото: Global Look Press

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27 декабря в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США. По сведениям источника, эпицентр...
 
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