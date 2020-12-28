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Даты-символы – 75-летие Великой Победы: об уроках истории, которые нельзя забывать
Источник материала: ОНТ
Есть даты-символы. За ними не просто события – история. И нынешний год как раз напомнил об одной из таких. Для Беларуси это событие знаковое, во многом определяющее. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне.
2020-й – год 75-летия Победы. Памятные медали (специально выпущенные к этой дате) займут место на груди ветеранов среди других почётных и заслуженных наград. И пусть это награда не боевая и получена в мирное время, её ценность в другом – в этой медали целых 75 лет мирной жизни, ради которой и была та самая Победа.
Но отголоски тех времён нет-нет да и напомнят о себе. В цветах неуместной символики. В попытках отнять независимость. В колоссальном внешнем воздействии и планах, которые вызревают где-то у западных границ. Как и 75 лет назад, Беларуси вновь приходится бороться. И нет сомнений – мы победим, ведь не можем подвести героев той войны.
75-летие Великой Победы Беларусь отметила достойно, даже несмотря на пандемию. И парад состоялся, как и положено, 9 Мая. И не потому, что надо, а просто по-другому нам нельзя.
Уроки истории, которые нельзя забывать.
9 Мая 2020, город-герой Минск, Парад Победы – единственный в мире. Этот день мы приближали вопреки многому. Белорусы не могли иначе. Опыт предков. 75 лет назад им было труднее. В режиме online за историческим событием наблюдали жители более 80 стран. Только у одной из YouTube-версий парада уже почти 3 млн просмотров. Душевный подарок.
Не забыть, чтобы не повторилось – и в этом наша страна, опалённая войной. «Реквием по всем жертвам «огненных деревень» – говорят о новом мемориальном комплексе «Борки» в Кировском районе. Ола – было такое село на Полесье. Здесь нацисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем во всем известной Хатыни. Теперь скорбь, облачённая в камень. Строили памятники всем народом.
В деле сохранения правды о войне Беларусь всегда выступает единым фронтом с Россией. Из-за пандемии 9 Мая Москва встречала в тишине. Парад отменили, но власти обещали – Знамя Победы на брусчатке у Кремля обязательно будет. Дату выбрали историческую: 24 июня – 75-я годовщина первого послевоенного парада. Гордо реял белорусский флаг и подлинные боевые знамёна партизан.
Немало героев взрастила война, и немало белорусов до сих пор лежит в полях подо Ржевом. Незаживающие раны. Ветераны обратились к Александру Лукашенко и Владимиру Путину с просьбой исправить историческую несправедливость. Союзное государство поддержало. Сегодня это самый большой памятник простому солдату в разорванной шинели, превращающейся в журавлей.
В конце года страну объединил проект «Память сердца». Своеобразный диалог поколений. Война коснулась всех белорусов – каждый третий погиб, чтобы мир и спокойствие были. Теперь ежедневно – город-герой Минск, Площадь Победы, электронный альбом «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это «народный мемориал». Расскажите и о своих близких.
Орден Отечественной войны красногвардейца Киени Василия Терентьевича. 75 лет назад он прошагал пол-Европы. Это не единственная его награда за подвиг на пути к Победе. И такие реликвии бережно хранят и передают из поколения в поколение в каждой белорусской семье. В следующем году – печальный юбилей. 80 лет со дня, когда наша земля стала ареной самых крупных битв. Память и памятники нужны не мёртвым, а живым.
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Есть даты-символы. За ними не просто события – история. И нынешний год как раз напомнил об одной из таких. Для Беларуси это событие знаковое, во многом определяющее....
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