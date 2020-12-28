Даты-символы – 75-летие Великой Победы: об уроках истории, которые нельзя забывать

Источник материала: ОНТ

Есть даты-символы. За ними не просто события – история. И нынешний год как раз напомнил об одной из таких. Для Беларуси это событие знаковое, во многом определяющее. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне.

2020-й – год 75-летия Победы. Памятные медали (специально выпущенные к этой дате) займут место на груди ветеранов среди других почётных и заслуженных наград. И пусть это награда не боевая и получена в мирное время, её ценность в другом – в этой медали целых 75 лет мирной жизни, ради которой и была та самая Победа.

Но отголоски тех времён нет-нет да и напомнят о себе. В цветах неуместной символики. В попытках отнять независимость. В колоссальном внешнем воздействии и планах, которые вызревают где-то у западных границ. Как и 75 лет назад, Беларуси вновь приходится бороться. И нет сомнений – мы победим, ведь не можем подвести героев той войны.

75-летие Великой Победы Беларусь отметила достойно, даже несмотря на пандемию. И парад состоялся, как и положено, 9 Мая. И не потому, что надо, а просто по-другому нам нельзя.

Уроки истории, которые нельзя забывать.

9 Мая 2020, город-герой Минск, Парад Победы – единственный в мире. Этот день мы приближали вопреки многому. Белорусы не могли иначе. Опыт предков. 75 лет назад им было труднее. В режиме online за историческим событием наблюдали жители более 80 стран. Только у одной из YouTube-версий парада уже почти 3 млн просмотров. Душевный подарок.

Ада Черкащенко, участник Великой Отечественной войны: «Сижу, вся дрожу от удовольствия, от радости».

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны: «Эмоции тут, так, как хотелось бы их передать, не передашь».

Пётр Котельников, ветеран Великой Отечественной войны: «Память о подвиге рождает стремление к подвигу в наше время».

Татьяна Политыко, заместитель заведующего отделом музея истории Великой Отечественной войны: «Недавно приходила семья, которая рассказывала, что у них два деда – участники Великой Отечественной войны, и они привели своих детей (то есть уже правнуков), которым хотят показать, как это было. Наверное, тут всегда находят истину. Ту, которую не всегда найдёшь в интернете. На сегодняшний день у нас почти 195 тыс. посетителей. Пик пришёлся на июль. И спад пандемии, и у нас же тоже дата – 3 июля, День освобождения Беларуси».

Не забыть, чтобы не повторилось – и в этом наша страна, опалённая войной. «Реквием по всем жертвам «огненных деревень» – говорят о новом мемориальном комплексе «Борки» в Кировском районе. Ола – было такое село на Полесье. Здесь нацисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем во всем известной Хатыни. Теперь скорбь, облачённая в камень. Строили памятники всем народом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям».

В деле сохранения правды о войне Беларусь всегда выступает единым фронтом с Россией. Из-за пандемии 9 Мая Москва встречала в тишине. Парад отменили, но власти обещали – Знамя Победы на брусчатке у Кремля обязательно будет. Дату выбрали историческую: 24 июня – 75-я годовщина первого послевоенного парада. Гордо реял белорусский флаг и подлинные боевые знамёна партизан.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: «Надо побывать здесь. И подойти к Вечному огню, при этом захоронении, поклониться тем павшим, даже дотронуться до стен нашей Кольцевой казармы и других сооружений, чтобы прочувствовать, а что здесь было, а что я сделал для того, чтобы подобное никогда не произошло. Планируем в начале следующего года провести торжественно открытие новой экспозиции Пятого форта».

Немало героев взрастила война, и немало белорусов до сих пор лежит в полях подо Ржевом. Незаживающие раны. Ветераны обратились к Александру Лукашенко и Владимиру Путину с просьбой исправить историческую несправедливость. Союзное государство поддержало. Сегодня это самый большой памятник простому солдату в разорванной шинели, превращающейся в журавлей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать».

В конце года страну объединил проект «Память сердца». Своеобразный диалог поколений. Война коснулась всех белорусов – каждый третий погиб, чтобы мир и спокойствие были. Теперь ежедневно – город-герой Минск, Площадь Победы, электронный альбом «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это «народный мемориал». Расскажите и о своих близких.

Орден Отечественной войны красногвардейца Киени Василия Терентьевича. 75 лет назад он прошагал пол-Европы. Это не единственная его награда за подвиг на пути к Победе. И такие реликвии бережно хранят и передают из поколения в поколение в каждой белорусской семье. В следующем году – печальный юбилей. 80 лет со дня, когда наша земля стала ареной самых крупных битв. Память и памятники нужны не мёртвым, а живым.

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