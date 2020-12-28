Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые бюстгальтеры для коров

Источник материала: ОНТ

В Якутии (Россия) из-за сильных морозов многие фермеры начали шить для коров теплые лифчики. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ветеринара Станислава Попова.

По словам Попова, температура воздуха в зимнюю пору в Арктике достигает -60 градусов по Цельсию.

У Попова этой зимой пять дойных коров. Ежедневно скот бежит на водопой.

Фото: kp.ru

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