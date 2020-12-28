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Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые бюстгальтеры для коров
Источник материала: ОНТ
В Якутии (Россия) из-за сильных морозов многие фермеры начали шить для коров теплые лифчики. Об этом
По словам Попова, температура воздуха в зимнюю пору в Арктике достигает -60 градусов по Цельсию.
У Попова этой зимой пять дойных коров. Ежедневно скот бежит на водопой.
Фото: kp.ru
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В Якутии (Россия) из-за сильных морозов многие фермеры начали шить для коров теплые лифчики. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ветеринара Станислава...
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