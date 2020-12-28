Что происходит в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще перед праздниками: о детских письмах и новогоднем настроении

Источник материала: ОНТ

Непростой 2020-й заканчивается. И Новый год с каждым днём всё ближе. Идеально праздник провести в кругу семьи – так считают большинство белорусов. Когда же, как не на Новый год можно получить то, чего все мы ждём, – исполнения самых заветных желаний? Есть ли настроение перед праздниками?





Если на земле остались по-настоящему сказочные места, то именно здесь. Резиденция белорусского Деда Мороза расположена в глубине древнего леса, вдали от городской суеты и проблем с пандемией. И дело даже не в волшебстве: сама природа делает воздух кристально чистым.

О чем беспокоится хозяин поместья, так это успеть ответить на все письма и разослать подарки по адресам. Куклу, машинку, мобильный телефон… Но всё чаще дети просят о сокровенном. Порой самое неприметное, написанное неуверенным почерком письмо, растрогает старика до глубины души. За сезон зимний волшебник принимает больше 15 тыс. посланий, в конвертах не только детские желания, но и подарки, сделанные своими руками.

«Заставляют нас, взрослых, задуматься, потому что дети пишут искренне. Вот сегодня пришло письмо из Солигорска: "Дед Мороз, спасибо за подарки, пусть все будут здоровы, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь. Аня". И радостное, и грустное, потому что ребенок хочет, чтобы все были здоровы, она думает не только себе».

До Нового года остались считанные дни – отдыхать Деду Морозу некогда. Встретить гостей, каждому уделить внимание. Едут со всей страны, увидеть, как живет главный волшебник, готовятся, разучивают стихи, репетируют новогодние песни, многим пришлось проехать сотни километров, главное – не растеряться в самый ответственный момент.

И в этой детской наивности столько искренности и веры, что сказка, которую они так ждали, оживает на глазах.

Из-за пандемии и закрытых границ не смогли приехать ребята из других стран, но, чтобы все желания сбылись, не обязательно быть Дедом Морозом. Главное правило, говорит волшебник, на минуту вернуться в детство и стать немного добрей. Тогда и вам отплатят тем же.

«Дорогие мои друзья! Наступает замечательное предновогоднее время, и мы все с большим волнением ждет праздник. Он меняет мир, заставляет людей быть добрее, делает жизнь сказочной. И вы обращаетесь ко мне с просьбами, желаниями. И в этом году я хочу обратиться к вам с просьбой. Я хочу попросить вас, чтобы вы стали добрее, к себе, к своим близким, к окружающим людям. Потому что, если в вашем сердце будет жить доброта, никакие трудности вам не страшны».

Настроение праздника и предвкушения чудес: дети ждут подарков, о которых просили Деда Мороза в письмах, взрослые – в надежде, что 2020-й никогда не повторится. (Это, кстати, одно из самых популярных желаний Дедушке). А Новый год обязательно будет лучше уходящего. Увидимся в 2021 году!

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