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Что происходит в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще перед праздниками: о детских письмах и новогоднем настроении
Источник материала: ОНТ
Непростой 2020-й заканчивается. И Новый год с каждым днём всё ближе. Идеально праздник провести в кругу семьи – так считают большинство белорусов. Когда же, как не на Новый год можно получить то, чего все мы ждём, – исполнения самых заветных желаний? Есть ли настроение перед праздниками?
Если на земле остались по-настоящему сказочные места, то именно здесь. Резиденция белорусского Деда Мороза расположена в глубине древнего леса, вдали от городской суеты и проблем с пандемией. И дело даже не в волшебстве: сама природа делает воздух кристально чистым.
О чем беспокоится хозяин поместья, так это успеть ответить на все письма и разослать подарки по адресам. Куклу, машинку, мобильный телефон… Но всё чаще дети просят о сокровенном. Порой самое неприметное, написанное неуверенным почерком письмо, растрогает старика до глубины души. За сезон зимний волшебник принимает больше 15 тыс. посланий, в конвертах не только детские желания, но и подарки, сделанные своими руками.
До Нового года остались считанные дни – отдыхать Деду Морозу некогда. Встретить гостей, каждому уделить внимание. Едут со всей страны, увидеть, как живет главный волшебник, готовятся, разучивают стихи, репетируют новогодние песни, многим пришлось проехать сотни километров, главное – не растеряться в самый ответственный момент.
И в этой детской наивности столько искренности и веры, что сказка, которую они так ждали, оживает на глазах.
Из-за пандемии и закрытых границ не смогли приехать ребята из других стран, но, чтобы все желания сбылись, не обязательно быть Дедом Морозом. Главное правило, говорит волшебник, на минуту вернуться в детство и стать немного добрей. Тогда и вам отплатят тем же.
Настроение праздника и предвкушения чудес: дети ждут подарков, о которых просили Деда Мороза в письмах, взрослые – в надежде, что 2020-й никогда не повторится. (Это, кстати, одно из самых популярных желаний Дедушке). А Новый год обязательно будет лучше уходящего. Увидимся в 2021 году!
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Что происходит в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще перед праздниками: о детских письмах и новогоднем настроении
Непростой 2020-й заканчивается. И Новый год с каждым днём всё ближе. Идеально праздник провести в кругу семьи – так считают большинство белорусов. Когда же, как не на...
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