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Как открытие БелАЭС в Островце повлияло на развитие региона и экономики Беларуси?
Источник материала: ОНТ
2020-й показал: время простых решений прошло, а кризис открывает новые возможности для реализации самых амбициозных проектов.
Именно такое определение подходит для атомной электростанции, которая появилась у Беларуси. И теперь мы не только интеллектуальная, космическая, но и новая ядерная страна.
Значение пуска первого энергоблока в Островце сложно переоценить. Его можно сравнить разве что с запуском собственного спутника.
Сегодня в мире три десятка стран используют энергию атома, в том числе и сильнейшие экономики: США, Китай, Россия, Япония. Ну а то, что появление АЭС кому-то не нравится, и прежде всего нашим соседям – Литве и Польше, это уже вопрос чистой конкуренции и упущенной выгоды (если говорить о литовцах).
С запуском АЭС Беларусь не только насытит энергосистему, но и подпитает развитие городов, посёлков и целых регионов.
За примером далеко ходить не надо – съёмочная группа ОНТ отправилась всего лишь в Островец.
Для Дмитрия Воробьева все экраны и пульты – часть ежедневной работы. Он начальник смены реакторного цеха. Обязанностей, говорит, на три листа. Но главная – следить за тем, чтобы АЭС работала как часы. Знает об атомной энергетике всё, на ходу дает уроки физики.
И чуть ли не каждый винтик здесь тоже проверил. Живет в Островце уже 6 лет – приходилось контролировать и ход строительства, изготовление и монтаж оборудования. Было сложно, многое делали впервые. Сейчас один за другим идут этапы настройки всех систем – момент ответственный. От работы цеха зависит точность сбора и оценки данных. Но гомельчанин не жалеет, что променял работу на ТЭЦ на атомку и решился переехать на другой конец страны.
И таких романтиков здесь сотни, если не тысячи. Строительство Белорусской АЭС – проект, где такой личный вклад каждого неоценим. Станция первая, момент исторический, специалисты рождаются на глазах. Возведение такого объекта от идеи до воплощения – проект, который во многом продвигал лично Президент.
7 ноября 2020 года – едва ли не единственный день, когда в пункт управления реакторного цеха вместе с Главой государства вошло сразу так много людей. Станция – объект стратегический, посторонним входа нет. Александр Лукашенко задает много уточняющих вопросов, вникает в каждый нюанс. И такой интерес понятен – энергетика в целом-то двигатель прогресса, без электричества не может быть промышленного роста.
О том, какие дивиденды принесёт АЭС, сказано много за годы её строительства. Фактически вся страна будет перестраиваться в сторону большего потребления электроэнергии. Собственная станция – это пропуск в элитный клуб стран, работающих с мирным атомом.
И свершилось. Беларусь уже рассматривает возможность строительства ещё одной станции, также в партнёрстве с корпорацией «Росатом». А пока налаживает работу первой. И если тогда, 7 ноября, она работала на мощности в 400 мегаватт, то сегодня уже – 720. На полную – более чем в 1000 – выйдут в первом квартале нового года. Ждать осталось недолго – уже проходят последний этап опытно-промышленной эксплуатации.
Параллельно идет строительство второго энергоблока также на более чем тысячу мегаватт. Его намерены запустить в 2022-м. Российский проект, по которому строится станция, уверяют, – один из самых современных в мире. Оснащен всеми возможными системами безопасности. Их здесь даже больше, чем нужно – ведь нет и не будет землетрясений и цунами в Беларуси.
А вместе с атомной станцией развивается и Островец. Некогда небольшой городской посёлок на севере Беларуси за 8 лет превратился в настоящий атомград. 11 тыс. жителей. Инфраструктуру для самого молодого города страны пришлось возводить буквально с нуля в чистом поле. Только жилья – больше 300 тыс. кв. м. Теперь здесь есть всё: дома, дороги, магазины, бассейны, больница, стадионы, школы, детские сады. Раньше, говорят местные, за 20 мин. можно было Островец обойти, теперь и часа будет мало.
И перспектива есть в целом для всего северного региона. Мировой опыт подсказывает – вблизи таких объектов, как АЭС, выгодно строить энергоемкие производства. Те же, например, цифровые – как центры обработки данных. А вслед за ними подтянется и инфраструктура, и уровень жизни.
Ожидается, что первый энергоблок станции на полную мощность запустят к весне. И с этого момента жизнь в Беларуси больше не будет прежней – страна сделает большой шаг вперед. Глобально – станет более независимой от нефти и газа. А в жизнь, нас, простых белорусов, придет больше чистой энергии. И здесь, в Островце, и по всей стране начнутся масштабные замены электросетей, дома станут строить на электричестве, на улицах появятся суперсовременные электрокары, вырастет выпуск энергоемкого оборудования. И всё потому, что однажды 8 лет назад под Островцом заложили камень с посланием потокам и надписью: «Здесь будет построена первая белорусская АЭС».
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2020-й показал: время простых решений прошло, а кризис открывает новые возможности для реализации самых амбициозных проектов. Именно такое определение подходит для...
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