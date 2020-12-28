Как открытие БелАЭС в Островце повлияло на развитие региона и экономики Беларуси?

Источник материала: ОНТ

2020-й показал: время простых решений прошло, а кризис открывает новые возможности для реализации самых амбициозных проектов.

Именно такое определение подходит для атомной электростанции, которая появилась у Беларуси. И теперь мы не только интеллектуальная, космическая, но и новая ядерная страна.

Значение пуска первого энергоблока в Островце сложно переоценить. Его можно сравнить разве что с запуском собственного спутника.

Сегодня в мире три десятка стран используют энергию атома, в том числе и сильнейшие экономики: США, Китай, Россия, Япония. Ну а то, что появление АЭС кому-то не нравится, и прежде всего нашим соседям – Литве и Польше, это уже вопрос чистой конкуренции и упущенной выгоды (если говорить о литовцах).

С запуском АЭС Беларусь не только насытит энергосистему, но и подпитает развитие городов, посёлков и целых регионов.

За примером далеко ходить не надо – съёмочная группа ОНТ отправилась всего лишь в Островец.

Для Дмитрия Воробьева все экраны и пульты – часть ежедневной работы. Он начальник смены реакторного цеха. Обязанностей, говорит, на три листа. Но главная – следить за тем, чтобы АЭС работала как часы. Знает об атомной энергетике всё, на ходу дает уроки физики.

«Вода первого контура нагревает в парогенераторе воду второго контура, она закипает, и пар уже идет на турбину, вращая вал турбины, генератор и выдавая электроэнергию в сеть на потребителя».

И чуть ли не каждый винтик здесь тоже проверил. Живет в Островце уже 6 лет – приходилось контролировать и ход строительства, изготовление и монтаж оборудования. Было сложно, многое делали впервые. Сейчас один за другим идут этапы настройки всех систем – момент ответственный. От работы цеха зависит точность сбора и оценки данных. Но гомельчанин не жалеет, что променял работу на ТЭЦ на атомку и решился переехать на другой конец страны.

Дмитрий Воробьёв, начальник смены реакторного цеха БелАЭС: «Ответственно, сложно, но очень интересно. Много интересных работ, нетривиальных задач, сложных технологических решений, нужно разбираться, вникать, и работа доставляет удовольствие. Иногда скучаю по городу, но в общем и целом работа нравится, очень перспективная, современная».

И таких романтиков здесь сотни, если не тысячи. Строительство Белорусской АЭС – проект, где такой личный вклад каждого неоценим. Станция первая, момент исторический, специалисты рождаются на глазах. Возведение такого объекта от идеи до воплощения – проект, который во многом продвигал лично Президент.

7 ноября 2020 года – едва ли не единственный день, когда в пункт управления реакторного цеха вместе с Главой государства вошло сразу так много людей. Станция – объект стратегический, посторонним входа нет. Александр Лукашенко задает много уточняющих вопросов, вникает в каждый нюанс. И такой интерес понятен – энергетика в целом-то двигатель прогресса, без электричества не может быть промышленного роста.

«В виде топлива используется слабообогащенный диоксид урана. Он изготовлен в виде таблеток 9 на 12 мм. Вес этой таблетки 5 г, которая обеспечивает замещение: 350 г – 1 кг нефти, 360 кубометров природного газа, до 400 кг угля. Общая масса топлива 87 т – на одну загрузку мы загрузили 87 т таблеток урана».

О том, какие дивиденды принесёт АЭС, сказано много за годы её строительства. Фактически вся страна будет перестраиваться в сторону большего потребления электроэнергии. Собственная станция – это пропуск в элитный клуб стран, работающих с мирным атомом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наша страна сегодня становится ядерной державой. Это огромный успех. Это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые. Честно говоря, я мечтал о том, что когда-то это свершится».

И свершилось. Беларусь уже рассматривает возможность строительства ещё одной станции, также в партнёрстве с корпорацией «Росатом». А пока налаживает работу первой. И если тогда, 7 ноября, она работала на мощности в 400 мегаватт, то сегодня уже – 720. На полную – более чем в 1000 – выйдут в первом квартале нового года. Ждать осталось недолго – уже проходят последний этап опытно-промышленной эксплуатации.

Дмитрий Завьялов, заместитель главного инженера БелАЭС: «Мы должны проверить правильное функционирование всей автоматики энергоблока, смоделировать все аварийные ситуации, которые могут нас подстерегать в процессе эксплуатации, и подтвердить, что всё оборудование, которое предназначено для ликвидации нарушений нормальной эксплуатации, работает и функционирует в плановом режиме».

Параллельно идет строительство второго энергоблока также на более чем тысячу мегаватт. Его намерены запустить в 2022-м. Российский проект, по которому строится станция, уверяют, – один из самых современных в мире. Оснащен всеми возможными системами безопасности. Их здесь даже больше, чем нужно – ведь нет и не будет землетрясений и цунами в Беларуси.

А вместе с атомной станцией развивается и Островец. Некогда небольшой городской посёлок на севере Беларуси за 8 лет превратился в настоящий атомград. 11 тыс. жителей. Инфраструктуру для самого молодого города страны пришлось возводить буквально с нуля в чистом поле. Только жилья – больше 300 тыс. кв. м. Теперь здесь есть всё: дома, дороги, магазины, бассейны, больница, стадионы, школы, детские сады. Раньше, говорят местные, за 20 мин. можно было Островец обойти, теперь и часа будет мало.

Геннадий Бычко, заместитель председателя Островецкого райисполкома: «Не все еще сделано. Тоже будут строиться некоторые объекты соцкультбыта, в том числе крытый ледовый каток. Есть перспектива на дальнейшее строительство учреждений образования. Тоже это все будет рассматриваться, я думаю, будет воплощено в жизнь. Но я хочу сказать, что помимо города еще и район должен развиваться».

И перспектива есть в целом для всего северного региона. Мировой опыт подсказывает – вблизи таких объектов, как АЭС, выгодно строить энергоемкие производства. Те же, например, цифровые – как центры обработки данных. А вслед за ними подтянется и инфраструктура, и уровень жизни.

Ожидается, что первый энергоблок станции на полную мощность запустят к весне. И с этого момента жизнь в Беларуси больше не будет прежней – страна сделает большой шаг вперед. Глобально – станет более независимой от нефти и газа. А в жизнь, нас, простых белорусов, придет больше чистой энергии. И здесь, в Островце, и по всей стране начнутся масштабные замены электросетей, дома станут строить на электричестве, на улицах появятся суперсовременные электрокары, вырастет выпуск энергоемкого оборудования. И всё потому, что однажды 8 лет назад под Островцом заложили камень с посланием потокам и надписью: «Здесь будет построена первая белорусская АЭС».

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