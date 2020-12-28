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В Египте в ДТП с автобусом погибли 12 человек

28.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Египте в ДТП с автобусом погибли 12 человек

Под Каиром (Египет) произошло ДТП с участием пикапа и микроавтобуса с пассажирами. В результате аварии погибли 12 человек, еще шестеро были травмированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Ahl Masr.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе в районе города Ком-Омбо. О причинах аварии не сообщается.

Фото: AP Photo

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Под Каиром (Египет) произошло ДТП с участием пикапа и микроавтобуса с пассажирами. В результате аварии погибли 12 человек, еще шестеро были травмированы. Об этом...
 
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