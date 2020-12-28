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SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс
Источник материала: ОНТ
Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, начала предстартовые испытания космического корабля Starship. На этом судне должен совершиться первый полет на Марс.
Трансляция с космодрома в Бока Чика (Техас, США) идет на YouTube-канале LabPadre.
Фото: SpaceX
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Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, начала предстартовые испытания космического корабля Starship. На этом судне должен совершиться...
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