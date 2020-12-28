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SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс

28.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс

Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, начала предстартовые испытания космического корабля Starship. На этом судне должен совершиться первый полет на Марс.

Трансляция с космодрома в Бока Чика (Техас, США) идет на YouTube-канале LabPadre.


Специалисты SpaceX закончили установку девятого прототипа Starship. Данный процесс по изначальным планам должен был завершиться еще 14 декабря, но из-за аварии сроки сместились. Запуск прототипа межпланетного корабля может состояться в январе 2021 года.

Фото: SpaceX

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Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, начала предстартовые испытания космического корабля Starship. На этом судне должен совершиться...
 
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