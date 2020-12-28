SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс

Источник материала: ОНТ

Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, начала предстартовые испытания космического корабля Starship. На этом судне должен совершиться первый полет на Марс.

Трансляция с космодрома в Бока Чика (Техас, США) идет на YouTube-канале LabPadre.



Специалисты SpaceX закончили установку девятого прототипа Starship. Данный процесс по изначальным планам должен был завершиться еще 14 декабря, но из-за аварии сроки сместились. Запуск прототипа межпланетного корабля может состояться в январе 2021 года.

Фото: SpaceX

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