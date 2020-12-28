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Кратчайший путь для выхода из экономического кризиса – разрешение кризиса политического

28.12.2020 06:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Большинство опрошенных представителей бизнеса считает, что путь к решению экономических проблем Беларуси находится в политической сфере.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, проведенного маркетинговой компанией SATIO. В его рамках были опрошены топ-менеджеры 420 белорусских компаний, в том числе и государственных. Результаты опроса были презентованы на минувшей неделе в ходе онлайн-конференции.

Топ-менеджерам было предложено назвать меры, которые, на их взгляд, позволят ускорить выход белорусской экономики из кризиса.

46% опрошенных сказали, что это – разрешение политического кризиса.

13% заявили про диалог с народом, бизнесом и оппозицией.

11% полагают, что для нормализации экономики нужно прекращение репрессий, возврат в правовое поле.

В то же время многие менеджеры акцентировали внимание непосредственно на экономических мерах.

15% вспомнило о рыночных реформах, 14% сказало о поддержке бизнеса, предоставлении равных условий, 9% заявило о фискальных реформах, 7% - о развитии частного сектора и приватизации. Также незначительный процент руководителей видит выход из экономического кризиса в денежно-кредитных реформах, сокращении госаппарата и силовых структур, а также в мерах социальной политики.

По мнению опрошенных бизнесменов, в случае разрешения политического кризиса возвращение экономики в нормальное состояние ожидается не ранее 2022 года. В случае, если политический кризис продолжится - еще позже.

Так считает 33% респондентов. Еще 22% опрошенных прогнозируют, что выздоровление наступит во второй половине 2021 года. Еще 19% оказались пессимистами и полагают, что возвращение экономики Беларуси возможно не раньше 2024 года.

При этом большинство респондентов продемонстрировали единодушие в прогнозе белорусской экономики, предполагающим неразрешение политического кризиса в ближайшей перспективе. В этом случае почти 69% ожидают нормализацию экономической ситуации не раньше 2024 года, а то и позже.  

 
 
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Большинство опрошенных представителей бизнеса считает, что путь к решению экономических проблем Беларуси находится в политической сфере.
 
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