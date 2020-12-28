Трудовая пенсия вместо социальной. Кому она положена с 1 января

Власти решили сделать небольшой шаг навстречу белорусам, которым не хватает страхового стажа для получения трудовой пенсии по возрасту.



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Вот так живешь, трудишься и… попадаешь в ловушку

Чтобы получать трудовую пенсию по возрасту, белорус должен иметь определенный стаж работы, причем с уплатой страховых взносов, или конкретный страховой стаж.

В 2020 году для назначения такой пенсии — на общих основаниях и в полном размере — требовался страховой стаж не менее 17 лет и 6 месяцев.

Этот показатель в Беларуси будет ежегодно увеличиваться на полгода и с 1 января 2021 года составит 18 лет, а в 2025 году достигнет 20 лет.

Если человеку не хватает страхового стажа до этой величины, причем даже нескольких месяцев, ему назначается социальная пенсия.

Журналисты назвали эту ситуацию «пенсионной ловушкой».

Размер социальной пенсии для таких лиц составляет 50% БПМ в среднем на душу населения, или 129,055 рубля.

Справка. Социальные пенсии привязаны к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас БПМ составляет 258,11 рубля.

Ранее Naviny.by сообщали о том, на сколько конкретно выросли социальные пенсии — последний раз это было в ноябре 2020 года.

Мелочь, а приятно?

Власти знают о проблеме со стажем и поэтому решили пойти на некоторые послабления.

По указу № 171 от 18 мая 2020 года лица, которые имеют неполный страховой стаж, но не менее 10 лет, и которые достигли определенного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет — для женщин) вместо социальной пенсии будут получать трудовую пенсию по возрасту.

Новшество начнет действовать с 1 января 2021 года.

Размер трудовой пенсии при неполном страховом стаже будет выше социальной. Он составит 73% БПМ пенсионера, или 142,46 рубля.

Справка. Бюджет прожиточного минимума для пенсионеров составляет сейчас 195,15 рубля.

Кроме того, за каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет трудовая пенсия для таких граждан будет дополнительно увеличиваться на 3% от указанной величины, но не более чем 100% от нее.

Таким образом, с начала нового года женщины, которым 60 лет, и мужчины, которым 65 лет, получат право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже от 10 до 17 лет.

Размер пенсии составит от 73% до 94% БПМ пенсионера, или от 142,46 до 183,44 рубля.

За перерасчетом пенсии нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Не забудьте взять с собой паспорт и трудовую книжку.

Сделать это можно и в уходящие дни старого года — перерасчет произведут с 1 января. А если вы обратитесь за услугой позже, то с даты визита в орган соцзащиты.