Оплата смартфоном в транспорте и сервис переводов по номеру телефона: что произошло с банковскими картами в этом году

Источник материала: Tut.by

Високосный 2020-й точно запомнится всем и надолго. Многое менялось и на рынке банковских карт: например, у нас стало меньше кредиток, но появился первый биоразлагаемый «пластик». Кроме того, появились новые удобные сервисы для оплаты. FINANCE.TUT.BY подвел итоги и составил топ-5 главных нововведений в банковских картах за 2020 год.

1. Наличку можно снять не только в банкомате, но и в магазине



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В тех населенных пунктах, где нет банкоматов и отделений банков, Беларусбанк реализовал специальный сервис. Благодаря ему деньги с «пластика» можно снимать в магазинах и других организациях торговли и сервиса.

Карта не обязательно должна быть Беларусбанка, подходит любая белорусская, но у организации должен быть заключен договор с Беларусбанком.

За одну операцию можно снять не больше 5 базовых (135 рублей). Снимать можно только белорусские рубли. На остальной территории страны планируется, что сервис будет доступен с 1 января 2022 года.

2. Больше возможностей для перевода денег по номеру телефона



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Мир, который ушел на удаленку, заставляет банки все активнее внедрять дистанционные и максимально простые способы перевода денег. В сентябре БПС-Сбербанк первым в стране презентовал глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias. Для отправки денег нужно знать только номер получателя, причем пересылать деньги можно не только между белорусскими картами, а и стран СНГ, Украины и Грузии (это больше, чем просто сервис p2p-переводов).

Подключить Visa Alias можно в мобильном приложении или интернет-банке, там есть опция «Настройка получения переводов по номеру телефона на карты Visa». К номеру можно добавить только одну карту Visa, но потом ее можно заменить на другую. Чтобы отправить деньги, нужно ввести номер телефона в международном формате или выбрать получателя из списка контактов. Карта получателя тоже должна быть прикреплена к сервису Visa Alias. Деньги зачисляются на счет мгновенно. Переводить можно только в белорусских рублях, но, если счет карты в другой валюте, сумма конвертируется автоматически. Комиссия — 1,5% от суммы (мин. 2 BYN).

Также переводить деньги по номеру телефона можно между картами Альфа-Банка , Беларусбанка , БНБ Банка , Банка Дабрабыт , Идея Банка , Банка Решение и Статусбанка .

С помощью сервиса Банка БелВЭБ можно переводить деньги между любыми белорусскими картами, он доступен и на нашем сайте. А в мобильном приложении МТБанка переводить деньги можно на любую карту, в том числе и за пределы страны.

3. Платить смартфоном можно во всем наземном транспорте



Фото: TUT.BY

В сентябре Беларусбанк вместе с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс» внедрил сервис оплаты TIX во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Минска.

Для доступа к сервису в GooglePlay или AppStore можно скачать приложение TIX и привязать к нему свою любую карту. Есть возможность оплатить поездку еще на остановке, когда подходящий транспорт подъезжает, или же уже непосредственно в салоне (нажать кнопку «Оплатить» в приложении напротив номера маршрута). Операция не откладывается и проводится онлайн.

Сервис доступен на русском, белорусском, английском и польском языках.

4. Появился легальный обменник для криптовалют



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ноябре начал работать первый легальный сервис, с помощью которого можно обменять криптовалюты на доллары, евро, белорусские и российские рубли. Это проект компании из Парка высоких технологий WhiteBird, группы компаний «Конте» и Беларусбанка .

Благодаря сервису можно обменивать криптовалюты на обычные деньги и обратно. Для этого необходима карта Visa Беларусбанка с подключенным 3D-Secure. Обещают, что в скором будущем появится поддержка и других платежных систем.

Дистанционным сервисом могут пользоваться пока только беларусы и россияне. Впоследствии услуга станет доступна и другим нерезидентам, также планируется расширение списка криптовалюты, которую можно будет обменивать.

Сделки с жителями Беларуси заключаются в белорусских рублях.

5. Появилась первая в стране эко-карта



Фото с сайта Белинвестбанка

Белинвестбанк первый в стране в партнерстве с Центром экологических решений в декабре начал выпуск «ЭкоЛогичной карты».

В чем ее особенность? Во-первых, она изготовлена из биоразлагаемого пластика, во-вторых, с ее помощью можно участвовать в благотворительности и получать за это определенные бонусы в виде кэшбека (если перечисленная сумма больше 30 BYN, кэшбек 2%).

По каждой оплате с бонусно-благотворительной карты отчисляется сумма пожертвований в 0,5% от суммы операции. Потом эти деньги каждый месяц будут перечисляться банком на счет Центра экологических решений. Поэтому выпуская «пластик», вы автоматически становитесь сторонником экоорганизации. Но владелец может сам перечислять суммы пожертвований, решая, как часто это делать, — разово или постоянно.

Стоимость карты — 3.29 BYN в месяц, срок действия — 3 года.