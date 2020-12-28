Шесть ролей Гарика Харламова в кино: от лучшей к худшей

Источник материала: Tut.by

Гарика Харламова в медийном пространстве последнее время было много. Это чуть ли не главное лицо русскоязычного юмора и одна из самых обсуждаемых персон года после громкого развода с Кристиной Асмус. В 2020-м он внезапно стал очень востребованным в кино, хотя раньше больших работ у актера было не так уж много. AFISHA.TUT.BY вспоминает фильмы и сериалы, в которых снимался Харламов (удачные и не очень). Все картины в подборке — легкое кино, которое, возможно, подойдет тем, кто мечтает разгрузить мозги.

«Зона комфорта» (2020)

Российская «Зона комфорта» прямо сейчас — один из главных сериальных хитов этого года. Проект высоко оценили пользователи «КиноПоиска», и со своими 7.7 баллами из 10 он поднялся в топ самых популярных сериалов осени. Что неудивительно: во-первых, сериал снят в духе современных решений — по Skype: это новый опыт как для авторов, так и для зрителей. Во-вторых, жанр комедии — отличный способ отключиться от страшной хроники пандемии. В-третьих, это актерское соло Гарика Харламова, которому создатели позволили быть на экране самим собой (поэтому рейтинг сериала — строго «18+»).

Сериал рассказывает историю хитрого владельца небольшой транспортной компании (Харламов), который велением судьбы попал в норвежскую тюрьму. Как мы знаем, по удобствам она сильно отличается от белорусской. Единственное, что связывает его с домом, — это окно Skype, через которое и придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по Сети воспитываться отказываются.

«Гусар» (2020)

В этом году Гарик успел засветиться еще в одном большом комедийном проекте. Российский сериал «Гусар» вышел в октябре, и заглавная роль в нем досталась как раз Харламову, снова ставшему популярным. Этот сериал — привет советскому хиту «Иван Васильевич меняет профессию» и десятку других лент о перемещении во времени. Зрители «КиноПоиска» поставили первому сезону «Гусара» 6,7 балла из 10.

Сюжет такой: в результате научного эксперимента в современную Россию из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Рыльский. Он попадает в молодую семью ученого Мити, которая находится на грани развода. Вернуться в прошлое Григорий уже не может, а потому вынужден оставаться в XXI веке и кутить во всю мощь.

«Легок на помине» (2014)

Путь этой российской комедии начался с показа на Фестивале комедийного кино в Монако в 2014 году. Экранного времени Гарику Харламову тут досталось прилично. Компанию по касту юмористу составила Кристина Асмус, на момент съемок пара была уже в браке. Кроме супругов, в картине снялись и другие звездные актеры: Александр Ревва, Екатерина Васильева, иллюзионист Сергей Сафронов. Если мы перечислили ваших кумиров, фильм точно стоит посмотреть. Но только тем, кого не смутит «впечатляющий» рейтинг картины на «КиноПоиске» в 4,9 балла из 10.

По сюжету молодой и очень успешный риелтор (Харламов), совершивший немало полулегальных сделок, получает задание от своего дяди — беспринципного и жесткого бизнесмена. Теперь ему нужно получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья, где доживает свой век одинокая старушка. Когда риелтор втирается к ней в доверие, начинается настоящая фантастика.

«Друзья друзей» (2014)

2014 год был богат для Гарика в кинематографическом плане: тогда же в новогодний прокат вышла комедия с его участием «Друзья друзей». Стать новыми «Елками» у фильма, конечно, не получилось, но вдруг вы фанат Харламова или певицы Нюши, которая дебютировала с этим фильмом в кино, и захотите посмотреть старенькую комедию перед Новым годом, который ближе, чем кажется?

Пожалуй, звездный каст — единственная сильная сторона фильма. Сценарий же напомнит вам десятки подобных: «Друзья друзей» рассказывают о судьбах разных людей, которые переплетаются в канун Нового года. Герои попадают в странные ситуации, выбраться из которых им помогают друзья. Зрителя ждут почти два часа корпоративов, ограблений и Батрутдинова в кокошнике Снегурочки. И да, вы должны знать: рейтинг фильма на «КиноПоиске» — 3,2 из 10.

«Zомбоящик» (2018)

Если вам нравится то, что идет по ТНТ, можно смело включать «Zомбоящик». Злободневно комедию канал снял вместе с компанией Comedy Club Production, и это особый вид искусства, когда сами телевизионщики иронично высмеивают современное телевидение. Фильм достаточно свежий, а значит, до сих пор актуальный.

В комедии море отсылок к популярной культуре, что должно порадовать киноманов. Звезды ТНТ, в том числе Харламов, открыто глумятся над современными визуальными жанрами: телешоу, рекламой, артхаусом, фантастикой, комиксами, хоррором и другими. Авторы называют свое детище «высокоинтеллектуальным юмором» — так ли это, проверяйте сами. Судя по оценкам на «КиноПоиске» (3,2 из 10), фильм все-таки на любителя (но вдруг для вас «чем хуже, тем лучше»).

«Самый лучший фильм» (2007)

И все-таки без этого фильма было бы сложно представить подборку ролей Гарика. Картина стала хитом проката в далеком 2007 году, хотя своему названию, по всей видимости, не соответствует: на «КиноПоиске» у нее 3 балла из 10. Все дело в специфическом российском юморе нулевых, у которого с каждым годом все меньше и меньше фанатов.

«Самый лучший фильм» — первый игровой проект производства Comedy Club и, как полагается, концентрация пошлости, безумия и гламура. Между тем, здесь вы найдете уйму отсылок к известным фильмам и передачам разных лет. Дурачиться на экране будут молодые Гарик Харламов, Михаил Галустян, Павел Воля, Дмитрий Нагиев и другие. Появятся в фильме Лера Кудрявцева и Ксения Собчак. Понравится вам фильм или нет, сказать сложно. Но новый опыт киносмотрения точно обещаем.