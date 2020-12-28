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Головченко: с рядом крупных поставщиков нефти подписаны контракты
Источник материала: Навiны
Напряженности при подписании контрактов о поставках нефти в этом году нет, с рядом крупных поставщиков соглашения подписаны, заявил премьер-министр Роман Головченко.
«В этом году какого-то накала или напряженности нет, абсолютно планово вопросы решаются. Мы так договорились с правительством Российской Федерации, что не нужно складывать под елочку по поставкам нефти в Беларусь. Идет процесс подписания контрактов с поставщиками», —
По его словам, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году, с частью еще идет согласование отдельных мелких условий.
Премьер-министр уверен, что до конца года «абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны».
Объем переработки нефти на белорусских НПЗ в 2021 году пока неизвестен, он будет зависеть от ситуации на рынке.
«Российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн т — будем перерабатывать», — сказал чиновник.
Премьер-министр считает, что нынешнему составу правительства пришлось работать в непростых условиях.
«Пандемия — это не просто медицинское явление, но и социальное, и экономическое. Нельзя не вспомнить турбулентность, которая была в поствыборный период, это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Ведь не секрет, что пришлось работать в условиях, когда целенаправленно предпринимались действия по дестабилизации экономики страны», — заявил Головченко.
По его утверждению, удалось сохранить управляемость в трудовых коллективах, массовых забастовок не было, а были «локальные вещи, которые путем современных технологий выдавались за какие-то глобальные процессы».
«Мы по экономическим результатам работы выглядим очень достойно и гораздо лучше многих наших соседей, в том числе и более сильных в экономическом отношении. По предварительным оценкам, мы перешагнем за 99% в объеме валового внутреннего продукта — это основной результат работы экономики», — сказал премьер-министр.
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Напряженности при подписании контрактов о поставках нефти в этом году нет, с рядом крупных поставщиков соглашения подписаны, заявил премьер-министр Роман...
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