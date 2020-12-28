Сегодня Беларусь будет штормить

В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.



Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный сильный порывистый. Погода в регионах:

Брест +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);

Минск -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).