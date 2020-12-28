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Сегодня Беларусь будет штормить
Источник материала: Навiны
В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный сильный порывистый. Погода в регионах:
При порывистом ветре спсатели
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В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.
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