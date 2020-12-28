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Сегодня Беларусь будет штормить

28.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.

Сегодня Беларусь будет штормить
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный сильный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.
 
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