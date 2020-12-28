Волонтеры: количество задержанных на акциях 27 декабря увеличилось

На воскресных акциях протеста в Минске и регионах задержано не менее 23 человек (ранее сообщалось о 19), это примерно в 15 раз меньше, чем в последние протестные воскресенья.





Такие данные приводит волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

В свою очередь правозащитники располагают данными о задержании не менее 17 человек в Минске (Сокол, «Пушкинская», «Маяк»), Бресте, Смолевичах, Светлогорске.

В телеграм-каналах акции впервые никак не назывались и практически не анонсировались, граждане выходили на районные шествия по договоренности друг с другом.

Судя по сообщениям и фото-, видеосвидетельствам в соцсетях, акции начались еще до 7 часов утра и продолжались до вечера. Протестовали жители столичных микрорайонов Сухарево, Красный Бор, Зеленый Луг, Шабаны, Лебяжий, Грушевка, Чижовка, Серебрянка, Малиновка, района тракторного завода, станции метро «Спортивная», улицы Золотая Горка и др., а также Гомеля, Гродно, Могилева, Новополоцка, Вилейки, Жодино, Михановичей. Сообщается также об акциях солидарности в Санкт-Петербурге, Белостоке, Вильнюсе, Львове.

По соцсетям разлетелась видеозапись, как водитель автомобиля силовиков протирает лобовое стекло красно-зеленым флажком.

27 декабря стало 141-м днем протестов против фальсификации итогов народного волеизъявления на президентских выборах 9 августа и подавления инакомыслия.