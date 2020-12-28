|
Милицию перевели на усиленный вариант несения службы
Источник материала: Навiны
Белорусская милиция будет в ближайшее время нести службу в усиленном режиме.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале
Представитель ведомства заверила, что «будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия».
Чемоданова призвала с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут реализовывать сотрудники милиции: пропускному режиму и досмотру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская милиция будет в ближайшее время нести службу в усиленном режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)