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Милицию перевели на усиленный вариант несения службы

28.12.2020 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская милиция будет в ближайшее время нести службу в усиленном режиме.

Милицию перевели на усиленный вариант несения службы
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1», это связано с новогодними и рождественскими праздниками.

Представитель ведомства заверила, что «будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия».

Чемоданова призвала с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут реализовывать сотрудники милиции: пропускному режиму и досмотру.

 
 
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Белорусская милиция будет в ближайшее время нести службу в усиленном режиме.
 
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