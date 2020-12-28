Милицию перевели на усиленный вариант несения службы

Белорусская милиция будет в ближайшее время нести службу в усиленном режиме.



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Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1» , это связано с новогодними и рождественскими праздниками.

Представитель ведомства заверила, что «будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия».

Чемоданова призвала с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут реализовывать сотрудники милиции: пропускному режиму и досмотру.