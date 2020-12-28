Посол РФ Мезенцев поддержал на белорусском ТВ режим Лукашенко

Западные оппоненты стремятся к вымыванию памяти о Великой Отечественной войне, есть глобальные планы отрыва Беларуси от России, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.





«Год, сколь бы сложен он ни был, дал подтверждение миллионам граждан России, Беларуси того особого характера отношений , который сформирован не за 12 месяцев, не за несколько последних лет, а за нашу длинную единую историю», — сказал дипломат в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его оценке, примерно половина внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию, а по блоку агрокомплекса — более 85%. Посол напомнил, что «вновь подтверждено взаимодействие в оборонной сфере», подтверждены отношения в рамках ОДКБ как ближайшего союзника России.

«Мы видим последовательную ревизию и вымывание памяти о Великой Отечественной войне, к чему стремятся наши западные оппоненты. И не всегда они для нас партнеры, хотя мы стараемся, чтобы так и было», — сказал Мезенцев.

Послековидный мир, считает Мезенцев, еще жестче, чем прежний. «Большие страны будут, безусловно, защищать свои национальные и экономические интересы, будут продавливать свои товары на региональные рынки, будут не допускать возможности нам использовать высокие технологии. Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество», — заявил посол.

Мезенцев заявил о беспрецедентном давлении как на Беларусь, так и на Россию: «Есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться».

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