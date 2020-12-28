В чем встречать этот Новый год, чтобы он стал счастливым? Подборка по рекомендациям стилистов и астрологов

Источник материала: Tut.by

Всё меньше времени остаётся до главной ночи в году. Крыса, доставившая немало хлопот в 2020-м, должна уйти. Вскоре ее сменит новый покровитель — белый металлический Бык. Он прямолинеен и самодостаточен: знает, насколько хорош, и редко сомневается в своих решениях. Астрологи утверждают, что помогать Быку будет Сатурн — наступающий год пройдет под знаком это планеты. Сатурн любит точность и ясность во всем. Он обращает внимание на детали, поэтому важно тщательно продумать новогодний образ.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу , fashion-редактор LADY.TUT.BY , fashion-редактор LADY.TUT.BY

Заручиться поддержкой Быка и привлечь удачу Сатурна поможет отказ от вычурности и перегруженности деталями. Оборки, воланы и рюши тоже следует отложить до следующих праздников.

Главной задачей модников станет поиск уместного наряда. Ведь пандемия также внесла свои коррективы: этот Новый год лучше отметить дома в небольшой компании, отказавшись от похода в ресторан или клуб. В условиях «домашнего» праздника платья в пол или головокружительные декольте могут смотреться комично, поэтому в эксцентрикой важно не переборщить.

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Чтобы привлечь удачу в будущем году, астрологи рекомендуют надевать белое. Издавна этот цвет символизирует чистоту и богатство. В Древнем Египте белый цвет был связан с богиней Исидой. Священники и жрицы Исиды, дабы подчеркнуть свою близость к потустороннему, одевались только в белое льняное полотно. А в Древнем Риме жрицы богини Весты, которые защищали священный огонь и пенаты города, желая продемонстрировать свой неприкосновенный статус, одевались в белые льняные одеяния, белую шаль и вуаль.

Сегодня белый total-look так же требует особого подхода. Образ должен быть идеальным — с аккуратным макияжем и дорогими аксессуарами.

Жакет с эффектом перышек станет отличным дополнением к новогоднему наряду. Его можно надеть с шелковым платьем, брюками или струящейся юбкой.

Белое шелковое платье можно дополнить украшениями из металла — такое сочетание точно придется по вкусу Быку.

Ценителям простоты и комфорта придется по вкусу стильный комплект из рубашки-оверсайз и брюк.

Разбавить белый комплект и сделать его актуальным можно, добавив к костюму вещь или аксессуары цвета «Red Maple». Этот свежий оттенок будет в тренде весь 2021 год.

Любовь и семейное благополучие принесет серый цвет

Кстати, институт цвета Pantone объявил «Безупречный серый» одним из главных трендовых оттенков 2021 года. А чтобы не выглядеть «серой мышью», рекомендуется разбавлять этот практичный̆ оттенок желтым, оранжевым или розовым цветом.

Необычный костюм можно обыграть акцентными аксессуарами: сумкой или массивными украшениями. Чтобы упростить образ, можно надеть жакет с джинсами и принтованной футболкой.

Теплый трикотажный комплект идеально подойдет для празднования за городом или в уютной домашней обстановке. Объемная вышивка добавляет лоска и удачно разбавляет вязанное полотно.

Для тех, кто планирует встретить Новый год активно — на лыжах или около городской елки, найдется серый костюм с объемным худи. В таком точно не замерзнете.

Пастельные оттенки принесут богатство и комфортный быт

Бык любит спокойные цвета. Астрологи рекомендуют присмотреться к пастельной палитре — в этом году она может привлечь большие гонорары и неожиданные материальные бонусы.

Женственные платья без лишних деталей и рюшей — то, что придется кстати в новогоднюю ночь. Можно поиграть с укладкой, добавить жемчужных украшений и воплотить в жизнь ретро-образ середины прошлого века.

Мягкий и пушистый свитер можно сделать частью праздничного образа — просто добавьте его в комплект к атласному платью или юбке.

Шелковая юбка — один из трендов уходящего года. Ее можно сочетать со свитерами, рубашками и топами. Дополните украшениями — и новогодний look готов!

Стальной и графитовый-серый помогут успехам в карьере

Если в этом году у Дедушки Мороза вы, кроме прочего, просите повышение, то присмотритесь к насыщенным серым и металлическим оттенкам.

Бизнес-леди, которые и на вечеринке хотят остаться в образе, могут оценить графитовое платье-пиджак от известного дизайнера. К слову, наряды от Ляховец есть в гардеробе Полины Гагариной, Лолиты и других знаменитостей.

Двойное попадание — графитовый серый в сочетании с блеском пайеток, делают этот свитер идеальным для новогоднего празднования. Оценят и стилисты, и астрологи.

Базовое темно-серое платье пригодится и на вечеринке, и после нее. Чтобы сделать образ праздничным, обыграйте его ярким макияжем.

Радуйте себя и своих близких подарками и весело проведите эти счастливые дни!