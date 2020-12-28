ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В чем встречать этот Новый год, чтобы он стал счастливым? Подборка по рекомендациям стилистов и астрологов

28.12.2020 08:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Всё меньше времени остаётся до главной ночи в году. Крыса, доставившая немало хлопот в 2020-м, должна уйти. Вскоре ее сменит новый покровитель — белый металлический Бык. Он прямолинеен и самодостаточен: знает, насколько хорош, и редко сомневается в своих решениях. Астрологи утверждают, что помогать Быку будет Сатурн — наступающий год пройдет под знаком это планеты. Сатурн любит точность и ясность во всем. Он обращает внимание на детали, поэтому важно тщательно продумать новогодний образ.

Заручиться поддержкой Быка и привлечь удачу Сатурна поможет отказ от вычурности и перегруженности деталями. Оборки, воланы и рюши тоже следует отложить до следующих праздников.

Главной задачей модников станет поиск уместного наряда. Ведь пандемия также внесла свои коррективы: этот Новый год лучше отметить дома в небольшой компании, отказавшись от похода в ресторан или клуб. В условиях «домашнего» праздника платья в пол или головокружительные декольте могут смотреться комично, поэтому в эксцентрикой важно не переборщить.

Рассказываем, что удалось найти у отечественных дизайнеров для встречи Нового 2021 года

Чтобы привлечь удачу в будущем году, астрологи рекомендуют надевать белое. Издавна этот цвет символизирует чистоту и богатство. В Древнем Египте белый цвет был связан с богиней Исидой. Священники и жрицы Исиды, дабы подчеркнуть свою близость к потустороннему, одевались только в белое льняное полотно. А в Древнем Риме жрицы богини Весты, которые защищали священный огонь и пенаты города, желая продемонстрировать свой неприкосновенный статус, одевались в белые льняные одеяния, белую шаль и вуаль.

Сегодня белый total-look так же требует особого подхода. Образ должен быть идеальным — с аккуратным макияжем и дорогими аксессуарами.

Жакет с эффектом перышек станет отличным дополнением к новогоднему наряду. Его можно надеть с шелковым платьем, брюками или струящейся юбкой.

Белое шелковое платье можно дополнить украшениями из металла — такое сочетание точно придется по вкусу Быку.

Ценителям простоты и комфорта придется по вкусу стильный комплект из рубашки-оверсайз и брюк.

Разбавить белый комплект и сделать его актуальным можно, добавив к костюму вещь или аксессуары цвета «Red Maple». Этот свежий оттенок будет в тренде весь 2021 год.

Любовь и семейное благополучие принесет серый цвет

Кстати, институт цвета Pantone объявил «Безупречный серый» одним из главных трендовых оттенков 2021 года. А чтобы не выглядеть «серой мышью», рекомендуется разбавлять этот практичный̆ оттенок желтым, оранжевым или розовым цветом.

Необычный костюм можно обыграть акцентными аксессуарами: сумкой или массивными украшениями. Чтобы упростить образ, можно надеть жакет с джинсами и принтованной футболкой.

Теплый трикотажный комплект идеально подойдет для празднования за городом или в уютной домашней обстановке. Объемная вышивка добавляет лоска и удачно разбавляет вязанное полотно.

Для тех, кто планирует встретить Новый год активно — на лыжах или около городской елки, найдется серый костюм с объемным худи. В таком точно не замерзнете.

Пастельные оттенки принесут богатство и комфортный быт

Бык любит спокойные цвета. Астрологи рекомендуют присмотреться к пастельной палитре — в этом году она может привлечь большие гонорары и неожиданные материальные бонусы.

Женственные платья без лишних деталей и рюшей — то, что придется кстати в новогоднюю ночь. Можно поиграть с укладкой, добавить жемчужных украшений и воплотить в жизнь ретро-образ середины прошлого века.

Мягкий и пушистый свитер можно сделать частью праздничного образа — просто добавьте его в комплект к атласному платью или юбке.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от СВИТЕР | ШАПКИ | НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ (@alice_kirslene)

Шелковая юбка — один из трендов уходящего года. Ее можно сочетать со свитерами, рубашками и топами. Дополните украшениями — и новогодний look готов!

Стальной и графитовый-серый помогут успехам в карьере

Если в этом году у Дедушки Мороза вы, кроме прочего, просите повышение, то присмотритесь к насыщенным серым и металлическим оттенкам.

Бизнес-леди, которые и на вечеринке хотят остаться в образе, могут оценить графитовое платье-пиджак от известного дизайнера. К слову, наряды от Ляховец есть в гардеробе Полины Гагариной, Лолиты и других знаменитостей.

Двойное попадание — графитовый серый в сочетании с блеском пайеток, делают этот свитер идеальным для новогоднего празднования. Оценят и стилисты, и астрологи.

Базовое темно-серое платье пригодится и на вечеринке, и после нее. Чтобы сделать образ праздничным, обыграйте его ярким макияжем.

Радуйте себя и своих близких подарками и весело проведите эти счастливые дни!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрологи утверждают, что помогать Быку будет Сатурн - наступающий год пройдет под знаком это планеты. Сатурн любит точность и ясность во всем. Он обращает внимание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтеры: количество задержанных на акциях 27 декабря увеличилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика