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В России затонуло рыболовецкое судно. Неизвестна судьба 17 человек
Источник материала: Onliner
В Баренцевом море у острова Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега», на котором находились 19 человек. Спасены двое, остальные пока не найдены,
Предварительно, причиной катастрофы стало обледенение.
(будет дополнено)
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В Баренцевом море у острова Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега», на котором находились 19 человек. Спасены двое, остальные пока не найдены, сообщает...
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