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В России затонуло рыболовецкое судно. Неизвестна судьба 17 человек

28.12.2020 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Баренцевом море у острова Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега», на котором находились 19 человек. Спасены двое, остальные пока не найдены, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Предварительно, причиной катастрофы стало обледенение.

(будет дополнено)

 
 
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В Баренцевом море у острова Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега», на котором находились 19 человек. Спасены двое, остальные пока не найдены, сообщает...
 
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