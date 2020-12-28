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Двое рыбаков погибли в Горецком районе
Источник материала: Onliner
Вчера утром плавающие вещи и рыбацкое снаряжение были замечены в полынье на водохранилище Днепрец у деревни Поляшицы (Горецкий район). Позже водолазы ОСВОДа достали из воды тела двоих мужчин,
Про имущество рыбаков в воде сообщили в 8:57. Граждан 1968 и 1983 года рождения подняли в 12:50.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Вчера утром плавающие вещи и рыбацкое снаряжение были замечены в полынье на водохранилище Днепрец у деревни Поляшицы (Горецкий район). Позже водолазы ОСВОДа...
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