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Двое рыбаков погибли в Горецком районе

28.12.2020 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром плавающие вещи и рыбацкое снаряжение были замечены в полынье на водохранилище Днепрец у деревни Поляшицы (Горецкий район). Позже водолазы ОСВОДа достали из воды тела двоих мужчин, сообщает МЧС.

Про имущество рыбаков в воде сообщили в 8:57. Граждан 1968 и 1983 года рождения подняли в 12:50.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

 
 
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Вчера утром плавающие вещи и рыбацкое снаряжение были замечены в полынье на водохранилище Днепрец у деревни Поляшицы (Горецкий район). Позже водолазы ОСВОДа...
 
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