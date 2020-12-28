Двое рыбаков погибли в Горецком районе

Источник материала: Onliner

Вчера утром плавающие вещи и рыбацкое снаряжение были замечены в полынье на водохранилище Днепрец у деревни Поляшицы (Горецкий район). Позже водолазы ОСВОДа достали из воды тела двоих мужчин, сообщает МЧС.

Про имущество рыбаков в воде сообщили в 8:57. Граждан 1968 и 1983 года рождения подняли в 12:50.

Обстоятельства произошедшего уточняются.