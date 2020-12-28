Ставшие легендой. Вспоминаем грузовые троллейбусы Минска и не только

Источник материала: Onliner Когда-то они были не то чтобы совсем уж обыденным явлением, но иногда все же появлялись на виду под проводами минских улиц. Теперь такие транспортные средства — абсолютное достояние истории. Эпоха этих машин ушла в прошлое вместе с аудиокассетами VIGMA, последними микроавтобусами RAF и пейджинговой связью. Речь о грузовых троллейбусах. Вспоминаем этот транспорт ушедшей эпохи.

На заре моей споттерской юности именно они были для меня самой желанной троллейбусной «добычей». Грузовые троллейбусы, что удивительно, возили коммерческие грузы. При СССР на них, например, доставляли одежду для продажи в столичных универмагах. Эти грузовые троллейбусы были гибридами с автономным ходом за несколько десятков лет до того, как это стало мейнстримом. Автономный ход обеспечивался бензиновым двигателем от древнего грузовика «Урал-355М», допотопным, но простым и надежным. Гибридные спецтроллейбусы обозначались аббревиатурой КТГ, что расшифровывалось как «Киевский троллейбус грузовой». При СССР их официально называли «автотроллейвозами».

Особенности конструкции

«Киевский троллейбус грузовой», как нетрудно догадаться, был родом из столицы УССР. Их серийно изготавливал Киевский завод электротранспорта им. Ф. Э. Дзержинского (КЗЭТ) с 1972 по 1990 год. Автотроллейвоз с кузовом фургон нес заводское обозначение КТГ-1 (другое название — «Киев-6ТГ»), а версия с бортовой платформой — КТГ-2. До Киева свою модель грузового троллейбуса мелкосерийно делал СВАРЗ в Москве, но начиная с 1970-х годов киевский завод стал единственным в СССР производителем такого транспорта. А уж объемам выпуска грузовых троллейбусов на КЗЭТе позавидуют многие современные производители пассажирских машин.

На автотроллейвозы КТГ устанавливали автомобильные двигатели «Урал-353АИ» и коробку передач от ЗИЛ-164. Шасси представляло собой «сборную солянку» из компонентов ЗИЛ-130 и МАЗ-500, а электрооборудование было унифицировано с троллейбусами ЗиУ-9 и ЗиУ-682. Крутящий момент от ДВС на задние колеса передавался через специальную распределительную коробку, минуя вал электродвигателя. Со временем в конструкцию вносили некоторые изменения, но принципиально ее схема не менялась. Минск обладал одним из крупнейших в СССР парком автотроллейвозов КТГ-1. Через троллейбусные хозяйства белорусской столицы прошло более трех десятков таких машин. Больше было только в Москве и родном для этих гибридов Киеве.

Минские КТГ-1 и КТГ-2

Самый первый КТГ-1, поставленный в Минск, имел заводской номер 029. То есть в самый первый год серийного выпуска (1972-й) столица БССР эту модель троллейбуса уже получила. Тот самый первый минский КТГ-1 я не застал. Но, скажем так, очень раннюю машину — 1974 года выпуска с заводским порядковым номером 160 — своими руками трогал и своими глазами видел. Это был 18-й по счету троллейбус этой модели, поставленный в Минск.





Почему одежду возили именно на них? Все просто. Уже тогда любили рапортовать о сэкономленных литрах топлива и N тысячах советских рублей «годового экономического эффекта» в результате внедрения электротранспорта в грузоперевозки. Электроэнергия-то была почти бесплатной (на самом деле нет, но это другая история). В информационном буклете КЗЭТ писали: «Внедрение такого транспорта дает возможность увеличить объем, расширить ассортимент перевозимых грузов. Кроме того, специальные троллейбусы не загрязняют воздушную среду и не создают неудобств для жителей городов в ночное время». Аргументы прямо как у современных производителей электротраков.

Кроме того, все большие минские универмаги находились рядом с троллейбусными проводами. И (самое главное!) КТГ-1 был самым вместительным городским «грузовиком» своего времени в СССР. Ни ГАЗ-52, ни ЗИЛ-130 не могли поспорить с ним по объему внутреннего пространства кузова. У КТГ-1 этот показатель составлял 34 куба. Для перевозки легковесных, но объемных партий одежды самое то. Грузоподъемность равнялась 8 тоннам. А еще благодаря большим сдвижным дверям по обе стороны кузова разгружать такие машины было удобнее, чем автомобильные фургоны.

Но после развала Советского Союза доставка грузов на автотроллейвозах сошла на нет. Оставшиеся в депо гибриды приспособили под другие хозяйственные задачи. Например, этот экземпляр с бортовым номером ТГ-32 перепрофилировали в «аварийную» машину, которая выезжала на работы по ремонту и обслуживанию контактной сети. Скорее всего, год постройки этого КТГ-1 — 1980-й. Я его фотографировал в мае 1999-го, но в первой половине нулевых он еще точно эксплуатировался.





Экземпляру с бортовым номером ТГ-35 повезло больше других. В 1990-х он имел такую же «аварийную» окраску цветов песка и кирпича, но в преддверии парада, посвященного 50-летию минского троллейбуса и проведенного 19 сентября 2002 года, его назначили «образцово-показательным» и нарядно перекрасили, заодно «подшаманив» ходовую часть. Гибрид ездил в составе праздничной колонны. В регулярной эксплуатации последний раз я его застал в 2004-м. Возможно, по хозяйственным делам он ездил еще несколько лет. Известно, что в 2009 году машина находилась на территории троллейбусного парка №2. А дальше ее следы теряются. Вероятно, модель повторила судьбу троллейбусных проводов на проспекте Независимости и была списана и утилизирована. А может, все-таки жива?





Бортовых КТГ-2 в БССР за все время было поставлено всего три экземпляра. Два работали в Минске, один — в Витебске. Этот столичный экземпляр в начале 1990-х выглядел не очень в своем грязно-коричневом цвете, но к 50-летнему юбилею пуска троллейбуса в Минске его тоже перекрасили и отремонтировали, а в кузове установили скамейки. Так «Борт ТГ-33» стал первым в мире «экскурсионным» троллейбусом открытого типа. Во время парада на нем катали ветеранов троллейбусного труда. После праздничных мероприятий этот по своему уникальный КТГ-2 прожил еще 10 лет и был окончательно списан в октябре 2012 года.





Самый интересный минский КТГ — это, безусловно, «Борт ТГ-34». Данная модификация — не заводская. Это плод минского капремонта и серьезной переделки кузова. Бывший троллейбус-фургон оснастили окнами и переоборудовали в передвижной наркологический пункт. Надпись «ГАИ Партизанского района» на корме этого гибрида вводила в ступор многих водителей, но на самом деле в 99% случаев его использовали просто как хозяйственный транспорт для перевозки рабочих. Надпись «Передвижной наркологический пункт» с него довольно быстро исчезла, а в 2008 году этот необычный троллейбус перекрасили в светло-голубой цвет уже без всяких надписей. Списали эту машину в мае 2014-го.





Лучшие «конверсии» из КТГ

Коль уж затронули тему переделанных КТГ, то нельзя не вспомнить «выдающиеся» в своем жанре экземпляры из Москвы и Питера.

Этот «Технадзор контактной сети» с фрагментом кузова ГАЗ-24 «Волга» на крыше, вероятно, самый знаменитый КТГ. Числился он за московским Филевским автобусно-троллейбусным парком. Почти наверняка москвичи сохранили бы его для истории, но, увы, в 2010 году этот троллейбус попал в аварию (врезался в столб). Восстанавливать его не стали и списали в июне 2012-го.





Вообще, Москва славилась своими конструкциями троллейбусов для контроля контактной сети. У каждого была какая-нибудь своя необычная кабинка на крыше. На этом экземпляре она полностью самодельная. К сожалению, именно эту машину списали.





Существовал еще вариант с фрагментом кабины ГАЗ-52 на крыше. Вот его как раз отреставрировали и сохранили для московского музея городского транспорта.

Очень повезло и уникальному КТГ из Санкт-Петербурга. В начале нулевых он пребывал в весьма плачевном состоянии и вот-вот готовился отправиться в мир иной. Но его спасли энтузиасты. Сейчас троллейбус с подъемной вышкой полностью восстановлен и поставлен на ход. Он официально является экспонатом питерского музея электрического транспорта, а по «троллейбусным праздникам» выезжает на улицы города на Неве.





Можно вспомнить и другие интересные варианты. Например, в Одессе работал поливомоечный КТГ-2 с цистерной в кузове. Он реально мыл одесские улицы, и одесситы сохранили его для музея. Много необычных проектов на базе КТГ было и у самого КЗЭТ — троллейбус-буфет, троллейбус — седельный тягач и троллейбус-самосвал. Буфет и тягач так и остались на бумаге, а вот самосвал в виде одного опытного образца был построен, но, к сожалению, не сохранился.

«Грузовые машины с электрическим приводом — транспорт будущего». Это фраза из буклета КЗЭТ, посвященного автотроллейвозам КТГ. Знаете, какого года этот буклет? 1977-го! А ведь как в воду глядели. Последний КТГ киевляне собрали в 1990 году. За 18 лет серийного производства КЗЭТ построил 1446 автотроллейвозов для 120 городов Советского Союза. Как минимум 35 машин до сих пор в эксплуатации в трех десятках городов бывшего СССР, большинство — в Украине. Как правило, действует формула «1 город — 1 грузовой троллейбус». Абсолютный лидер современного действующего парка КТГ — Донецк с пятью машинами последних лет выпуска. В Минске, увы, на улицах автотроллейвозы уже не увидеть.