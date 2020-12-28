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Задержания 27 декабря - несколько десятков человек были задержаны на акциях протеста

28.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке волонтеров, которые отслеживают судьбы задержанных участников акций, 23 человека.


В воскресенье в Минске и других городах прошли точеченые задержания участников протестных акций / svaboda.org

В списке волонтеров, которые отслеживают судьбы задержанных участников акций, 23 человека. Около половины из них накануне вечером планировали отправить в минский изолятор на Окрестина. Эту информацию волонтеры получили от дежурного в РУВД, сообщает телеграм-канал "Списки задержанных".

В Минске одно из заметных задержаний произошло в микрорайоне Сокол. Местные жители вышли на традиционную прогулку с бело-красно-белыми флагами. Несколько участников этого шествия задержали.  Их доставили в РУВД Октябрьского района.

Задержания были и у станции метро "Пушкинская" в Минске недалеко от мемориала Тарайковского.

"Черный минивэн подъехал, оттуда выскочили омоновцы. Сразу задержали 2 или 3 человека, которые просто стояли поблизости. Потом из кафе вывели еще пару человек», — сообщает телеканал "Белсат". Задержанных увезли на бусике.

Точечные задержания были и в других районах Минска, а также в Бресте, Смолевичах и Светлогорске, передают правозащитники.

В воскресенье 27 декабря в Минске и других городах Беларуси прошли традиционные акции протеста. Мероприятия не анонсировались, но в некоторых микрорайонах люди тем не менее вышли  на локальные уличные акции, пишет Еврорадио.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В списке волонтеров, которые отслеживают судьбы задержанных участников акций, 23 человека.
 
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