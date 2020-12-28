Задержания 27 декабря - несколько десятков человек были задержаны на акциях протеста





В воскресенье в Минске и других городах прошли точеченые задержания участников протестных акций / svaboda.org





сообщает телеграм-канал "Списки задержанных". В списке волонтеров, которые отслеживают судьбы задержанных участников акций, 23 человека. Около половины из них накануне вечером планировали отправить в минский изолятор на Окрестина. Эту информацию волонтеры получили от дежурного в РУВД,телеграм-канал "Списки задержанных".





В Минске одно из заметных задержаний произошло в микрорайоне Сокол. Местные жители вышли на традиционную прогулку с бело-красно-белыми флагами. Несколько участников этого шествия задержали. Их доставили в РУВД Октябрьского района.





Задержания были и у станции метро "Пушкинская" в Минске недалеко от мемориала Тарайковского.





сообщает телеканал "Белсат". Задержанных увезли на бусике. "Черный минивэн подъехал, оттуда выскочили омоновцы. Сразу задержали 2 или 3 человека, которые просто стояли поблизости. Потом из кафе вывели еще пару человек», —телеканал "Белсат". Задержанных увезли на бусике.





Точечные задержания были и в других районах Минска , а также в Бресте , Смолевичах и Светлогорске, передают правозащитники.



