В Армении предложили создать союзное государственное образование на основе ОДКБ, ЕАЭС и РФ

"Мы предлагаем сформировать новую политическую платформу и обсудить вопрос создания нового союзного государственного образования на основе ОДКБ, ЕАЭС и России", - сказал Уриханян на съезде партии "Альянс" в субботу.





"Армении необходимо конкретное содействие в виде полной взаимной интеграции в большую экономику, большую территорию, с крепкой системой больших границ, с реализацией политики взаимодействия энергоресурсов, коммуникаций, денежной системы. Мы видим необходимость формирования единой экономической системы с 150-миллионным рынком", - отметил он.





По его словам, если реалии требуют присутствия российского воинского контингента в регионе, то "следующим шагом должно стать формирование единой группы войск, в частности, в виде пограничных сил".



