Мнение: «Я не завидую поклоннику режима, который вдруг услышит и поймет вторую сторону»

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Антон Александров пытается разобраться, что движет людьми, чьих взглядов он совсем не разделяет. Мы считаем, что попытка понять другую сторону всегда похвальна — и делимся его новой колонкой.

Говорят, в Беларуси есть люди, которые правда за действующую власть. Проверить не могу, потому что у меня нет таких знакомых. Но у моих знакомых есть такие знакомые. Оснований не верить своим знакомым у меня нет. Значит, будем исходить из того, что они (те, что за власть), есть.



Фото: TUT.BY / Изображение носит иллюстративный характер

Следуя традициям древних пророков о подставлении вторых щек, я пытаюсь понять этих людей, поставить себя на их место. Ведь существует некий ход мыслей, который приводит их к этой позиции. И мне очень хочется его нащупать.

Прямо спросить сложно — за отсутствием, как уже отмечалось выше, в шаговой доступности респондентов. Поэтому попробую пофантазировать.

Некоторые гуру маркетинга рекомендуют отвергать первые идеи, потому что они лежат на поверхности. Первая наивная версия, которую я буду вскоре вынужден отвергнуть, состоит в том, что они не знают о том, что происходит.

Ну, вот вдруг!

Из источников информации у человека, например, два с половиной государственных телеканала, сосед Толян и радиоточка на кухне. Два из трех источников рассказывают про внешнюю агрессию, кукловодов, наркоманов и безработных. Они (источники) обижаются на то, что народ не ценит построенного и достигнутого. Взывают к уважению и состраданию по отношению к силовикам, пострадавшим из-за действий протестующих. Обрамляют эти новости того, кто важнее всех. Он устраивает разносы нерадивым чиновникам и ездит по «ковидным» больницам.

Третий источник информации — сосед Толян, в свою очередь, только просит пару рублей на опохмел и ругает евреев. Что, с одной стороны, не поддерживает повестку дня, но, с другой, никак ей не противоречит.

Смотрит на это всё наш персонаж, слушает… И проникается лютой ненавистью к протестующим, которые хотят лишить его зарплаты, пенсии и очередей в поликлинике.

Согласен, теория фантастическая.

Потому что предполагает отсутствие у человека детей, друзей и родственников. Словно нет совершенно никого, кто бы ему подсказал, что на дворе двадцать первый век, который дал нам в числе прочих гадостей ютуб, фейсбук и телеграм.

Это видится очень странным. Такой выходит одинокий и необщительный домосед с вытянутыми на коленках трико. Не думаю, что таких людей на самом деле много.

Второй возможный случай таков. Человек обладает всей полнотой информации. Кто-то подсовывает ему адекватные посты и статьи. Может быть, даже собственные дети. А еще, бывает, они звонят ему с новостями — и уже через две минуты разговора срываются на крик: «Да как ты можешь? Да выйди на улицу, посмотри, что творится, своими глазами!»

Персонаж всё это слышит… Но не верит.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY / Изображение носит иллюстративный характер

Вера, знаете ли, очень интересная вещь. Был момент в моей жизни, когда я вынужден был подолгу беседовать с верующим человеком. Я был юн и категоричен в суждениях, а также некстати воспитан учебником физики. И еще делать было особо нечего. В общем, мы много дискутировали на тему веры. И я заметил занятную особенность.

Есть момент, когда логика в беседе заканчивается. Ты приводишь аргументы, подталкиваешь к умозаключениям, обращаешься к рацио. И тут внезапно человек становится глух и смотрит сквозь тебя. Это тот самый рубеж, за которым начинается то, во что он верит.

И на это очень трудно, почти невозможно повлиять. Ведь вера — это основа мироздания для человека. Один из столпов, на которых зиждется его психика. Понимание того, что предмет твоей веры, твоего поклонения — это, мягко говоря, совсем не то, что ты себе представлял — приходит к немногим, и процесс этот очень болезненный.

Я не завидую поклоннику режима, который вдруг услышит и поймет вторую сторону.

Особенно тому, кто был тем или иным образом задействован в системе. А ведь таких много. Благодаря заботе государства о нас, что крупное ни возьми — всё в его руках. (Почти) всё принадлежит государству, зависит от государства и находится под его опекой.

В конце концов: люди всю жизнь работали на это государство.

Это что же тогда получается? Что я, Иван Иванович, все эти годы работал, старался, чтобы получилось вот это? Что результаты моих трудов теперь бегают, гремя берцами, по городам моей родины, задерживая тех, у кого есть свое мнение, а также случайных прохожих? Что мои налоги оплачивают заправку водометов и работу судей, которые выносят приговор за 15 минут? Что благодаря мне сформировалась элита, которая двух слов не может связать без мата?

Когда приходит это осознание, человек впадает в клинический шок. И, конечно, старается всё отрицать.

Этого просто не может быть!



Фото: unsplash.com

Вторым этапом, естественно, следует злость. Это всё домохозяйка на буржуйские деньги строит козни! Это протестующие сами виноваты. Не ходили бы, их бы никто не бил! Это происки коварного Запада, что хочет раздробить нашу святую землю на польские и литовские части.

Потом, наверняка, последуют и торг, и депрессия и, наконец, принятие. Это неизбежно. Также, как и победа будущего над прошлым. Покуда не додумались люди, как инвертировать течение времени, так и будет.

Станет лучше. Тем, кто предан режиму, трудно в это поверить, я понимаю. Им кажется, что чуть ослабь вожжи — и всё расползется, рассыплется. Картофель не взойдет, трактор не поедет, нефть застрянет в трубах. И начнется апокалипсис в духе девяностых: с бандитами, купонами и дефицитом туалетной бумаги.

А что если хоть на минуту предположить, что вместо этого будет главенство закона, разделение властей, современные производства, иностранные инвесторы, рост ВВП (что бы это ни значило!) и крутые айтишные продукты?

Да наконец — будут открытые счастливые лица. Лица людей, которые наконец-то смогут гулять по нашим улицам. Даже в воскресенье. Даже ни с кем ни согласовывая. Даже выражая несогласие с новым политическим курсом.

Что наш персонаж, кстати говоря, наверняка и сделает. И пусть! Это должно быть «можно».

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