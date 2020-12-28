Все мы делали такое хоть раз во время секса, но вообще-то так не очень. Пять пунктов

Источник материала: Tut.by

Все люди разные и имеют разные привычки — в том числе, если дело касается интимной жизни. Точно так же, как некоторых бесит чавкание, кого-то может раздражать какая-то ваша особенность в постели. Вероятно, вы даже никогда не замечали этого за собой, но некоторых партнеров это прямо-таки может выводить до белого каления. LADY вспоминает пять таких пунктов. Есть что-то добавить? Пишите в комментарии.



Фото: burst.shopify.com

Чрезмерная болтливость

Секс — не лучший фон для разговоров. Все самое интересное можно было рассказать и до него, а вот во время интимной близости лучше отдаться эмоциям иначе. Выразить интерес и доказать партнеру, что он желанен, можно прикосновениями, дыханием, взглядом. Но уж точно не глупыми комментариями. Особенно если они касаются деталей процесса: к примеру, торопить мужчину с надеванием презерватива — точно не лучшая идея.

Естественно, если вам больно, неприятно или вы просто хотите закончить «мероприятие», необходимо сообщить об этом партнеру. Для этого достаточно одной фразы, а не монолога на три минуты. Ну и, конечно, во время секса точно не стоит упражняться в остроумии и сыпать шутками. Разве что вы договорились с партнером заранее и точно знаете, что это «ок» для всех.

Отсутствие инициативы

Это не о том, чтобы быть страстной тигрицей, вожделеющей все и вся. Точно так же как и не о том, чтобы разрывать белье на своей женщине (к тому же оно может быть не таким уж дешевым, как вы можете думать). Мы имеем в виду, что история с «бревном» придумана не просто так: она вовсе не о том, что вы должны освоить большинство поз из Камасутры.

Нет, просто партнеру важно понимать на интуитивном уровне, что вы тоже его хотите. Мало кому понравится, если вы будете просто лежать и ждать у моря погоды. Это не возбудит даже того, кто жаждал увидеть вас без одежды впервые. А если единственное ваше желание — просто лежать, подумайте: с тем ли человеком вы собрались заниматься сексом?

Излишняя старательность

Пытаясь удивить своими способностями, порой делаем только хуже. Почему-то подсознательно нам кажется, что девиз «быстрее, выше, сильнее» действует не только в спорте, но и в сексе. Эх, если бы все было так просто!

Проблема встречается и у девушек, и у парней: в попытке привести своего партнера к достижению высшей точки наслаждения, мы занимаемся «достигаторством». Порой даже травмируем друг друга. Лучше оставить желание стараться для рабочего времени. В сексе важно понимание, нежность и чувства — здесь точно не важна скорость движений или сила нажима. Если вашей целью не является сделать больно (надеемся, вы не так жестоки).



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Невнимание к партнеру

В этот пункт включается много мелочей. Но самое важное правило, которое нужно запомнить всем: никогда не делайте ничего нового, не спросив, нравится ли это партнеру. Если вы боитесь «разрушить атмосферу» вопросами прямо во время секса, не стесняйтесь спросить заранее. Ведь в случае долгих отношений вы должны быть достаточно близки для таких разговоров, а если это парень из Tinder — ну… Тогда не все ли равно?

Ваше безразличие может проявляться даже в таких мелочах, как выбор презервативов или лубриканта. Если вам нравятся фруктовые ароматы, вовсе не значит, что они нравятся вообще всем (и, скорее всего, даже наоборот). И если партнер это почувствует, будет неприятно. Сначала ему, потом — вам.

Издавание странных звуков

Спокойно: мы не говорим о физиологии. Понятно, что секс невозможен без различных «прихлюпываний», неловких звуков от сплетения тел и разных естественных нюансов, связанных со строением наших органов. Это реально нормально.

Вот только усугублять ситуацию точно не нужно. Кряхтения, сопения и ворчания лучше оставить Винни-Пуху из мультика, у которого в голове опилки. Все эти звуки точно не возбуждают и не добавляют уверенности, что с вами все в порядке и вы не задыхаетесь. Так что если нужен перерыв отдышаться, лучше его и сделать. Секс, как и работа, не волк — в лес не убежит.