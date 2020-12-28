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Ветер и гололед: какая погода ждет белорусов в последний понедельник года

28.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Гололед и гололедица ожидаются на большей части территории республики в понедельник, об этом предупредили в Белгидромете.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

"В период с 6 до 12 часов на большей части территории республики (в Минске около 9-12 часов) ожидается гололед, на дорогах гололедица", - рассказали синоптики.

В последний понедельник 2020 года будет облачно. На большей части территории страны возможны осадки: дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный сильный порывистый. Температура воздуха днем может колебаться от -3 до +3°С, по юго-западу будет преимущественно плюсовая - от +4 до +6°С.

В столице также будет облачно. Вероятность осадков составляет более 90% - минчане могут ожидать дождь и мокрый снег. Синоптики обещают также гололед, на дорогах – гололедицу. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около 0°С: днем она может опуститься до -1°С, вечером - подняться до +1°С .

Правила поведения во время гололеда: какую обувь носить, как правильно ходить, как безопасно падать, что делать, если вы ушиблись – читайте в инфографике Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности, температура останется по-прежнему не зимней.
 
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