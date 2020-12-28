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Меган Маркл и принц Гарри предложили королеве неожиданную сделку

28.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали вести переговоры с королевой Елизаветой II, пытаясь добиться отсрочки "Мегзита": герцоги хотят продолжить свою благотворительную деятельность как неработающие члены монаршей семьи.

© AP / Daniel Leal-Olivas
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Напомним, скандальное отречение рыжеволосого принца и его голливудской жены произошло в начале 2020 года. Тогда мир еще не подозревал о скором вторжении пандемии COVID-19 и темой номер один стал "Мегзит", во время которого мятежники пошли на сделку со дворцом и обещали королеве подумать в течении года над своим поведением.

Как сообщило издание The Sun, принц Гарри и Меган Маркл хотят продлить 12-месячный "Мегзит": это позволит герцогам без проблем покровительствовать благотворительным организациям, но при этом считаться неработающими членами семьи. Чтобы уговорить королеву дать ему еще немного времени, младший внук планирует прилететь в Британию в начале 2021 года.

По словам источников издания, предварительные переговоры можно назвать "менее конфронтационными", чем первые на январской встрече в 2020 году. Но прежде чем сделать послабление, Елизавета II и ее верные помощники должны тщательно изучить контракты пары с развлекательными корпорациями - Netflix и Spotify, чтобы удостовериться, что сделки полностью соответствуют "ценностям королевы".

Под вопросом и военные титулы принца Гарри, которых он лишился во время скандального "Мегзита", а также роли герцогов в Королевском фонде Содружества. И пока младший сын Чарльза и Дианы продумывает, с какой стороны подойти к бабушке, королева Елизавета и принц Филипп вспоминают свое Рождество, проведенное отдельно от семьи.

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Не прошло и года после решительного и скандального отречения герцогов Сассекских, как мятежная пара задумалась о годовой отсрочке нашумевшего "Мегзита".
 
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