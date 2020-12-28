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Как отмечали Новый год в СССР: застолье на архивных фото

28.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Образцовое советское застолье на Новый год включало блюда, которые готовили все: оливье, селедка под шубой, жареная курица, шампанское и бутрброды со шпротами. Однако такой выбор обуславливался не столько любовью к майонезным салатам и маленьким копченым рыбкам, сколько всеобщей бедностью и тотальным дефицитом продуктов. В 1980-е трудно было купить хорошую колбаску к празднику и горошек с майонезом, не говоря уже о черной икре и осетрине.

© Sputnik / Валерий Шустов
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Новый год практически все советские граждане отмечали дома или в гостях, стараясь накрыть стол максимально разнообразно. В ход шла любая рыба, которую можно было нафаршировать, варили холодец, доставали домашние грибочки и соленья, извращались с обычными куриными яйцами, превращая их в кулинарный изыск. Заранее закупали шампанское, икру, консервы и конфеты ("Не трогай, это на Новый год!"). Бегали на рынок в поисках мандаринов (без них праздник совсем не тот) и хорошей курицы, которая запекалась в духовке с картошечкой - самое доступное из горячих блюд.

В преддверии праздника можно было сходить на новогодний вечер в клуб или кафе, где в основном было шампанское с легкими закусками и танцы. А вот походы в рестораны могли позволить себе лишь очень немногие счастливчики - партийная элита, директора крупных предприятий, академики и прочие знаменитости с высоким статусом социального благополучия.

В фотоленте Sputnik собраны фото самых разных советских блюд и застолий, включая банкетные столы ресторанов. Вы увидите, как в 1960-х по-богатому выкладывали черную и красную икру, как подавали шашлык и осетрину и какие алкогольные коктейли готовили в СССР.

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Как сервировали стол, чем угощались в кафе и ресторанах Советского Союза на Новый год и другие праздники - смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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