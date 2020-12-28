|
В Баренцевом море затонуло российское судно с 19 рыбаками на борту
Источник материала: Хартия'97
В Баренцевом море затонуло российское судно с 19 рыбаками на борту
17 человек пропали без вести.
Рыболовецкое судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области, сообщили
«В 07.30 поступила информация о затоплении судна „Онега“ № МК 0331 (порт приписки — Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном „Войково“», — сказали в МЧС.
По данным ведомства, судно вело рыболовный промысел, причиной затопления стало обледенение.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, поиски экипажа продолжаются.
«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 человек пропали без вести.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)