Источник материала: Хартия'97

Добывающая отрасль в Беларуси потеряла выручку и прибыль 28.12.2020, 8:56

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Раньше предприятия по добыче полезных ископаемых были драйвером экономического роста.

По итогам 11 месяцев выпуск продукции у крупных и средних предприятий по добыче полезных ископаемых упал на 2,2%. За такое же время выпуск в целом по промышленности сократился на 0,7%. Следовательно, в 2020 году отрасль находится в числе отстающих по динамике, пишет сайт banki24.by .

Финансовые результаты предприятий-флагманов поступают с лагом относительно показателей по производству. На сегодня доступны данные за 10 месяцев.

Выручка крупных и средних компаний добывающей промышленности сократилась на 3,8% без поправки на инфляционные процессы. За этот же период цены производителей промпродукции по отрасли выросли на 4,8%. Поэтому реальная выручка добывающих компаний сократилась еще существеннее.

Выручка в отрасли в денежном эквиваленте составила 4,872 млрд BYN, а прибыль от реализации продукции — 354,2 млн BYN. В номинале прибыль с продаж снизилась на 41% к 2019 году, с поправкой на рост цен — на 43,7%.

Рентабельность продаж — это соотношение выручки и прибыли за промежуток времени. Она позволяет сравнивать предприятия и отрасли вне зависимости от их абсолютных размеров.

В 2020-м средняя рентабельность по добывающей промышленности составила 7,3% (против 11,8% в 2019-м). В целом по реальному сектору рентабельность достигла 7,8%, по обрабатывающей промышленности — 10,4%.

По итогам 10 месяцев среди флагманов по добыче полезных ископаемых треть относилась к низкорентабельным (рентабельность 0–5%), а еще треть имела рентабельность в пределах 5–10%.

Конечный финансовый результат работы — это чистая прибыль (либо убыток). На размер и знак конечного результата влияют платежи по долгам и курсовые разницы.

Чистая прибыль флагманов отрасли в 2020 году упала в 2,8 раза до 76,3 млн BYN. На размер чистой прибыли повлияли падение цен на сырьевые товары на фоне мирового кризиса, платежи по кредитам и займам, а также девальвация.

За 10 месяцев платежи по кредитам и займам у крупных и средних предприятий отрасли выросли на 88,6% до 1,888 млрд BYN. По сравнению с выручкой эти платежи составили 38,8% при среднем показателе по реальному сектору 28,8%.

Суммарные долги добывающей промышленности на 1 ноября достигли 3,013 млрд BYN. Относительно начала 2020 года они выросли на 78,3%.

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