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Как приготовить экспериментальный салат оливье
Источник материала: Хартия'97
Как приготовить экспериментальный салат оливье
Бросаем вызов традициям и шаблонам.
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать, пишет сайт
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии.
Узнаем, что нам предлагает украинский кулинар Лиза Глинская.
"Не представляю Новый год без оливье, с удовольствием его готовлю. Конечно, с домашним майонезом. Очень важно майонез взбивать погружным блендером, а растительное масло добавлять очень тонкой струйкой. Иначе не получится пышной легкой массы. Что касается языка, то бросайте его в кипящую воду и варите до готовности", – говорит шеф-повар.
Ингредиенты
350-400 г языка (отварного)
200 г моркови (1 средняя морковь)
400 г картофеля (4 средние картошки)
200 г свежих огурцов (2 средних огурца)
200 г соленых огурцов (2 средних огурца)
100 г лука (1 средняя луковица)
100 г зеленого горошка (консервированного)
3 яйца
100-150 г майонеза
соль по вкусу
Домашний майонез
2 шт. – желток
1 ч. л. горчицы
300-320 мл растительного масла
сок лимона по вкусу
соль по вкусу
100 г белого йогурта или сметаны
Готовим майонез
Взбейте желтки с горчицей и соком лимона.
Добавить тонкой струйкой ½ часть растительного масла порциями и продолжать взбивать.
Добавить порциями йогурт, чередуя его с маслом, и продолжать взбивать.
Довести до вкуса солью и соком лимона.
Готовим оливье
Отварить язык в подсоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.
Отварить картофель, морковь, яйца.
Нарезать язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком.
Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.
Перемешать все ингредиенты, заправить майонезом, довести до вкуса солью.
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Бросаем вызов традициям и шаблонам.
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