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Как приготовить экспериментальный салат оливье

28.12.2020 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как приготовить экспериментальный салат оливье

  • 28.12.2020, 8:53
  • 1,004
Как приготовить экспериментальный салат оливье

Бросаем вызов традициям и шаблонам.

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать, пишет сайт segodnya.ua.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии.

Узнаем, что нам предлагает украинский кулинар Лиза Глинская.

"Не представляю Новый год без оливье, с удовольствием его готовлю. Конечно, с домашним майонезом. Очень важно майонез взбивать погружным блендером, а растительное масло добавлять очень тонкой струйкой. Иначе не получится пышной легкой массы. Что касается языка, то бросайте его в кипящую воду и варите до готовности", – говорит шеф-повар.

Ингредиенты

350-400 г языка (отварного)

200 г моркови (1 средняя морковь)

400 г картофеля (4 средние картошки)

200 г свежих огурцов (2 средних огурца)

200 г соленых огурцов (2 средних огурца)

100 г лука (1 средняя луковица)

100 г зеленого горошка (консервированного)

3 яйца

100-150 г майонеза

соль по вкусу

Домашний майонез

2 шт. – желток

1 ч. л. горчицы

300-320 мл растительного масла

сок лимона по вкусу

соль по вкусу

100 г белого йогурта или сметаны

Готовим майонез

Взбейте желтки с горчицей и соком лимона.

Добавить тонкой струйкой ½ часть растительного масла порциями и продолжать взбивать.

Добавить порциями йогурт, чередуя его с маслом, и продолжать взбивать.

Довести до вкуса солью и соком лимона.

Готовим оливье

Отварить язык в подсоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.

Отварить картофель, морковь, яйца.

Нарезать язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком.

Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса.

Перемешать все ингредиенты, заправить майонезом, довести до вкуса солью.

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