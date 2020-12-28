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Международный демократический союз: Мы видим беспрецедентный подъем белорусского народа

28.12.2020 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Международный демократический союз: Мы видим беспрецедентный подъем белорусского народа

  • 28.12.2020, 8:34
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Международный демократический союз: Мы видим беспрецедентный подъем белорусского народа

Международное объединение приняло резолюцию по Беларуси.

Международный демократический союз (IDU) принял резолюцию в связи с политическими репрессиями после президентских выборов в Беларуси. Документ по ситуации в нашей стране был принят в ответ на предложении партии БНФ, сообщается в предсталвенном сайту Charter97.org пресс-релизе.

IDU также выступил в защиту активиста БНФ Витольда Ошурко, который более трех месяце находится за решеткой в качестве обвиняемого по статьям 342 и 364 Уголовного кодекса. Союз также потребовал освобождения всех политзаключенных и выполнения ряда мер, необходимых для разрешения кризиса путем переговоров.

IDU отмечает беспрецедентный подъем гражданского сообщества в Беларуси, заявляет о непризнании официальных результатов президенстских выборов и осуждает репрессии против журналистов и протестующих.

В документе организация призывает стороны противостояния к переговорам и предлагает для беларусских властей ряд необходимых, по ее мнению, шагов:

освобождение политзаключенных;

прекращение уголовных дел против протестующих;

проведение расследования убийства Романа Бондаренко, Александра Тарайковского, Александра Вихора и Геннадия Шутова, а также фактов пыток;

прекращение преследования доктора Артема Сорокина и журналистки Катерины Борисевич;

прекращение преследования представителей и руководителей христианских церквей в Беларуси;

прекращение насилия, арестов и задержаний граждан;

прекращение давления на журналистов и СМИ;

прекращение давления на учителей, медиков, научных работников, спортсменов и других специалистов по политическим мотивам;

создание условий для работы Московского механизма ОБСЕ и Совета по правам человека ООН по международному расследованию событий в Беларуси с мая 2020 года.

После выполнения предварительных условий требуется проведение переговоров о новых свободных выборах, которые должны быть проведены в соответствии с международными стандартами и под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, говорится в документе.

IDU – это международное объединение правоцентристских и консервативных политических партий, в которое входят Республиканская партия США, Консервативная партия Великобритании, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы Германии и более 70-ти ведущих политических партий в разных странах мира.

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