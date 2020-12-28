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Эксперт объяснил, почему обильные осадки в Крыму не решат проблему с водой
Источник материала: Хартия'97
Эксперт объяснил, почему обильные осадки в Крыму не решат проблему с водой
Ситуация с водой на полуострове — критическая.
Водохранилища в оккупированном Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки, отметил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, пишет
«Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российскими) властями Крыма», – сказал Яцюк.
Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.
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Ситуация с водой на полуострове — критическая.
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