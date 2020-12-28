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Певица Лолита: Надеюсь, что Лукашенко будут судить
Источник материала: Хартия'97
Певица Лолита: Надеюсь, что Лукашенко будут судить
Происходящее сейчас в Беларуси она назвала деменцией и сумасшествием.
Певица Лолита Милявская в интервью телеканалу
Артистка вспомнила, как в 2001 году вместе со своим тогдашним мужем Александром Цекало вела инаугурацию Лукашенко. «Я с ужасом вспомнила фразу, которую тогда сказала ему: “Вы берете в жены очень красивую женщину, берегите ее”. И когда я увидела весь этот кошмар, который он устроил, я ее вспомнила», — заявила она.
Лолита считает честным заработком работу на инаугурации. Происходящее сейчас в Беларуси она назвала «деменцией, сумасшествием». «Это ненормальное поведение. Я из тех, кто голосует за законные меры по отношению к нему. Я очень надеюсь, что его когда-нибудь будут судить», — заметила певица.
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Происходящее сейчас в Беларуси она назвала деменцией и сумасшествием.
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