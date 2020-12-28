Источник материала: Хартия'97

Белорусские протесты становятся все более непредсказуемыми и партизанскими 28.12.2020, 8:20

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Фото: AFP

Формат акций становится все более неудобным для власти

Белорусские протесты 27 декабря перешли на автономный режим. Они стали еще более непредсказуемыми и неудобными для власти, пишет thinktanks.by .

Если раньше на протяжении почти пятимесячной протестной активности в Беларуси начало всех крупнокалиберных массовых акций анонсировалось в телеграм-каналах, то в это воскресенье в эфире воцарилось молчание. Объявления акции не было. Но люди в разных городах Беларуси все равно вышли с флагами на улицы. Причем создалось впечатление, что количество этих акций возросло. Во всяком случае, речь может идти о более чем о сотне эпицентров протестов.

Таким образом, новый формат акций становится все более неудобным для власти и силовиков, эти акции разгоняющих.

Сперва отсутствие общего время и места сбора, а теперь еще отсутствие общего анонсирования массовых маршей ведут к тому, что протесты теряют всякую вертикальную координацию и переходят к горизонтальной. А это значит, что реагировать на них превентивно практически не возможно (без инсайдерской информации от участников районных протестов). Можно лишь реагировать на протесты по факту. Но в условиях, когда наученные почти пятимесячным противостоянием протестующие не стоят на одном месте, а постоянно меняют локации и расходятся, силовикам придется довольствоваться, скорее всего, случайными жертвами.

Кроме того, отсутствие вертикальной координации протестов ведет к тому, что неподчиненные общему замыслу акции станут все более нешаблонными и оригинальными.

Ну и очень важный фактор – сокращение числа попавших в милицию. Если на осенних массовых протестах зачастую анонсировались точки сбора и маршруты, априори ведущие к большому числу задержаний, то в автономном формате протестов количество задержанных сокращается. Наиболее яркий пример тому, задержания 27 декабря, когда в руки силовиков попало, по данным правозащитников, всего 23 человека. По сравнению с тысячами задержанных на ноябрьских воскресных акциях в Беларуси – это просто слезы.

Таким образом, белорусские протесты обретают (по формам, а не методам) действительно партизанский характер. Что с этим будут делать силовики, пока не ясно. Во всяком случае, судя по 27 декабря, пока у них нет внятной тактики реагирования на нескоординированные протесты.

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