Источник материала: Хартия'97

Герои на улице 28.12.2020, 8:17

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Люди способны на невероятное в такой трудный час.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что за время протестов белорусы стали настоящими героями.

- За последние полгода мы увидели много событий и много новых лиц, которых бы не встретили на улице с улыбкой ведь это всего лишь прохожий. Но из-за августовских этот прохожий стал нам товарищем, который поднесет бутылку воды, чтобы помочь тебе дальше идти до победы. Этот прохожий укроет тебя в своем доме, чтобы ты не попался ОМОНу. Этот прохожий может просто играть на барабанах и тем самым дарить бесчисленный объем эмоций.

Люди способны на невероятное в такой трудный час! Человеческая природа такая штука, что мы хотим убежать от опасности, иногда можем оставить своих, чтобы самому выжить. Я никогда не видел, чтобы белорус оставил человека задыхаться в облаке газа, я не видел белоруса, который просто прошел мимо человека с разбитой от дубинки головой и не предложил какую-то помощь.

Мы — люди, мы сформировали себя героями благодаря тому, что каждый белорус выходит за нас и за других людей!

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