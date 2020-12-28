Головченко: контракты на поставку нефти в Беларусь подписаны

Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь подписала контракты на поставку нефти в 2021 году с рядом крупных поставщиков. До конца года будут подписаны все контракты.

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире «Беларусь-1».

— По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. Никакого накала или напряжения нет, договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все «под елочку», — цитирует Головченко TUT.BY . — С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году.

С частью еще идут согласования отдельных мелких условий, Россия, по словам Головченко, готова поставить «максимальный объем» нефти, белорусская сторона — переработать на НПЗ «столько, сколько будет нам выгодно» — например, 18 млн тонн.