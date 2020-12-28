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Головченко: контракты на поставку нефти в Беларусь подписаны
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Беларусь подписала контракты на поставку нефти в 2021 году с рядом крупных поставщиков. До конца года будут подписаны все контракты.
Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире «Беларусь-1».
— По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. Никакого накала или напряжения нет, договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все «под елочку», — цитирует Головченко
С частью еще идут согласования отдельных мелких условий, Россия, по словам Головченко, готова поставить «максимальный объем» нефти, белорусская сторона — переработать на НПЗ «столько, сколько будет нам выгодно» — например, 18 млн тонн.
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«Договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все «под елочку».
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