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Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство

28.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство

К охране воздушного пространства Беларуси – готовы! На боевое дежурство заступил 1-й дивизион 15-й зенитной ракетной бригады. 

В помощь военнослужащим – самые дальнобойные системы противовоздушной обороны в белорусской армии. Зенитные ракетные комплексы С-300 могут одновременно обстрелять несколько целей, которые летят со скоростью до 3 километров в секунду. У этих машин огромные боевые возможности и высокий искусственный интеллект. Управление комплекса под силу только специальным боевым расчетам, в них преимущественно офицеры.  

Александр Гацура, командир зенитного ракетного дивизиона: «Ежегодно дивизион выезжает на полевые выходы. В ходе полевых выходов мы отрабатываем задачи боевого дежурства в различных условиях обстановки. Перевод техники в боевое положение, в походное. Отрабатываем нормативы, которые мы не можем выполнить в пункте постоянной дислокации». 

Также 1-й дивизион начал готовится к тактическому учению с боевой стрельбой, которое пройдёт в следующем году на российском полигоне Ашулук. Туда белорусские расчеты отправятся со своей техникой. 

 

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К охране воздушного пространства Беларуси – готовы! На боевое дежурство заступил 1-й дивизион 15-й зенитной ракетной бригады.  В помощь военнослужащим – самые...
 
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