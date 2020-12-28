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Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство
Источник материала: ОНТ
К охране воздушного пространства Беларуси – готовы! На боевое дежурство заступил 1-й дивизион 15-й зенитной ракетной бригады.
В помощь военнослужащим – самые дальнобойные системы противовоздушной обороны в белорусской армии. Зенитные ракетные комплексы С-300 могут одновременно обстрелять несколько целей, которые летят со скоростью до 3 километров в секунду. У этих машин огромные боевые возможности и высокий искусственный интеллект. Управление комплекса под силу только специальным боевым расчетам, в них преимущественно офицеры.
Также 1-й дивизион начал готовится к тактическому учению с боевой стрельбой, которое пройдёт в следующем году на российском полигоне Ашулук. Туда белорусские расчеты отправятся со своей техникой.
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К охране воздушного пространства Беларуси – готовы! На боевое дежурство заступил 1-й дивизион 15-й зенитной ракетной бригады. В помощь военнослужащим – самые...
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