﻿ В Гонконге открыли подводный туннель стоимостью $6,1 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гонконге открыли подводный туннель стоимостью $6,1 млрд

28.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гонконге открыли подводный туннель стоимостью ,1 млрд

В Гонконге открыли самый длинный и глубокий подводный туннель в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального административного района Китая.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Строительство туннеля длилось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.

Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный с помощью буровой машины. Имеющиеся три подводных переезда были сооружены методом укладки на дно в проливе Виктория.

Фото: Синьхуа

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гонконге открыли самый длинный и глубокий подводный туннель в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 научных событий, за которыми стоит следить в 2021 году по версии журнала Nature
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика