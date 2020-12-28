В Гонконге открыли подводный туннель стоимостью $6,1 млрд

Источник материала: ОНТ

В Гонконге открыли самый длинный и глубокий подводный туннель в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального административного района Китая.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Строительство туннеля длилось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.

Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный с помощью буровой машины. Имеющиеся три подводных переезда были сооружены методом укладки на дно в проливе Виктория.

Фото: Синьхуа

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