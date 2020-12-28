|
В Гонконге открыли подводный туннель стоимостью $6,1 млрд
Источник материала: ОНТ
В Гонконге открыли самый длинный и глубокий подводный туннель в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального административного района Китая.
Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Строительство туннеля длилось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.
Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный с помощью буровой машины. Имеющиеся три подводных переезда были сооружены методом укладки на дно в проливе Виктория.
Фото: Синьхуа
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гонконге открыли самый длинный и глубокий подводный туннель в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта специального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)