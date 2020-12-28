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В Минске в 2020 году построили более 10 тысяч квартир
Источник материала: ОНТМинске в 2020 году построили более 10 тысяч квартир" class="one-news__figure-img">
Сохраняются в Беларуси на уровне темпы строительства жилья. Только в Минске в этом году построено более 10 тысяч квартир.
Введены в эксплуатацию уже 56 многоэтажных домов. Больше всего в Октябрьском районе. В этом году улучшили жилищные условия около 4000 многодетных семей, которые заселились в 942 квартиры в Минске. В Министерстве архитектуры и строительства намерены наращивать темпы возведения жилья для многодетных, строить арендное жильё и развивать города-спутники.
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Сохраняются в Беларуси на уровне темпы строительства жилья. Только в Минске в этом году построено более 10 тысяч квартир. Введены в эксплуатацию уже 56...
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