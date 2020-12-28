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В Минске в 2020 году построили более 10 тысяч квартир

28.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сохраняются в Беларуси на уровне темпы строительства жилья. Только в Минске в этом году построено более 10 тысяч квартир.  

Введены в эксплуатацию уже 56 многоэтажных домов. Больше всего в Октябрьском районе. В этом году улучшили жилищные условия около 4000 многодетных семей, которые заселились в 942 квартиры в Минске. В Министерстве архитектуры и строительства намерены наращивать темпы возведения жилья для многодетных, строить арендное жильё и развивать города-спутники. 

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Теги: Минск
 
 
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Сохраняются в Беларуси на уровне темпы строительства жилья. Только в Минске в этом году построено более 10 тысяч квартир.   Введены в эксплуатацию уже 56...
 
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