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На съемках клипа в США пострадали пять человек, один погиб
Источник материала: ОНТ
Во время съемок музыкального видео в американском штате Массачусетс неизвестный открыл огонь по людям. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения, передает телеканал
Полиция выехала на место происшествия в 6 км севернее Бостона. Стрельба произошла около 17:35 по местному времени. Раненых доставили в больницу.
По информации полиции, подозреваемые еще не были задержаны.
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Во время съемок музыкального видео в американском штате Массачусетс неизвестный открыл огонь по людям. В результате погиб один человек, еще пятеро получили...
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