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10 фото, который вы не забудете никогда! Как вам прозрачный цветок?

28.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фото, который вы не забудете никогда! Как вам прозрачный цветок?

Остановить мгновение - вот задача фотографии. Сделали для вас подборку снимков, которые запоминаются навсегда!  

На закате.

Кот в яблоках.


Ледник Франца-Иосифа, Новая Зеландия.

Вид вниз с крыши небоскрёба.


Слонёнок впервые увидел море.


Силуэт белого жеребенка на лошади.


Нашла самое вкусное!


Многодетная мать.


Цветок, который становится прозрачным после дождя.


Фотограф упал во время съемки, получился шедевральный свадебный снимок.


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Остановить мгновение - вот задача фотографии. Сделали для вас подборку снимков, которые запоминаются навсегда!   На закате. Кот в яблоках. Ледник Франца-Иосифа,...
 
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