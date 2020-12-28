Финансовый гороскоп на 2021 год: Бык не дарит легкие деньги. А кто дарит

Следующий год пройдет под знаком трудолюбивого и упорного Белого Металлического Быка, который не благоволит легким деньгам.





Он поддержит тех, кто готов вложить в работу много сил и не рвется к быстрой наживе. Поэтому год будет удачным в плане реализации долгосрочных проектов.





Это идеальное время для научных открытий и воплощения в жизнь гениальных идей.





В 2021 году всем знакам зодиака желательно заранее планировать крупные покупки и важные дела, стараться не принимать спонтанных решений, когда дело касается финансов.





Желательно избегать азартных игр, махинаций и необдуманных трат.





Что сулит год Быка в финансовом плане для каждого знака зодиака в 2021 году

Овен (21 марта−20 апреля)

Бык благоволит Овнам, поэтому в 2021 году их ожидает улучшение материального положения. Однако не стоит забывать, что Овны очень противоречивы: им хватает энергии чтобы заработать и отложить деньги, но в один момент они готовы снять последнюю рубашку, лишь бы получить желаемое.





Если Крыса − покровительница уходящего года, снисходительно относилась к таким импульсивным тратам, то Бык не позволяет подобного. Овнам следует учиться финансовой дисциплине и планированию.

При этом их ждет успех в предпринимательской деятельности и возможно появление даже нескольких источников прибыли.

Телец (21 апреля–21 мая)

Тельцы также могут рассчитывать на увеличение капитала в год Быка. Покровителя 2021 года заботит их личное, семейное и финансовое благополучие.





В то же время звезды призывают Тельцов быть более экономными и обдумывать свои траты. Деньги приходят в личное пользование знаку и ими не следует рисковать в различных финансовых проектах.





Тельцы – талантливые бизнесмены, но им часто не хватает терпения и упорства. Может наступить момент, когда Тельцу внезапно понадобятся деньги, поэтому желательно заранее подготовить "подушку безопасности".

Близнецы (22 мая–21 июня)

У Близнецов не предвидется проблем с финансами в 2021 году, однако звезды рекомендуют им ответственно относиться к своим расходам и учиться правильно распоряжаться бюджетом.





"Офисным" представителям знака не нужно пытаться прыгнуть выше головы, а лучше найти альтернативные источники дохода. Любые новые сферы вряд-ли принесут несметные богатства, но хорошо заработать дадут.





Чтобы преуспеть в бизнесе, Близнецам нужно перестать паниковать, правильно угадать направление и научиться выдержке.

Рак (22 июня–22 июля)

Материальное положение осторожного и экономного Рака в 2021 году будет стабильным. Кардинального роста денежных средств не предвидется, но и внезапных расходов не ожидается.





Представители знака могут получить деньги, о которых давно забыли (старый долг) и успешно их инвестировать. Также получится совершить много полезных покупок, сделать ремонт и купить крупную мебель.





При этом Раку важно не увлечься тратами. Лучшее, что ему можно посоветовать – грамотно распоряжаться капиталом.

Лев (23 июля–22 августа)

Львы, привыкшие жить на широкую ногу, в 2021 году могут столкнуться с дискомфортом. Им стоит отказаться от дорогих подарков и второстепенных трат, чтобы не остаться с пустым кошельком.





Важно рассчитывать только на себя и не искать легких способов обогащения (не брать кредитов, не играть в азартные игры).





Львы могут затеять новый бизнес или получить серьезное повышение по службе.

Дева (23 августа–22 сентября)

Рациональным и расчетливым Девам 2021 год сулит достаток и успех в плане финансов. Они смогут инвестировать свободные средства в бизнес-проекты.

Девы нравятся Быку своим умением заботиться о выгоде, торговаться, откладывать и зарабатывать. Поэтому в любом начинании знак получит зеленый свет.

Весы (23 сентября–22 октября)

Весам следует заняться накопительством. Сбережения станут хорошим экономическим фундаментом для семьи и помогут реализовать глобальные планы.





В начале года Весы могут получить серьезный капитал от Быка, но больше он не будет так щедр. Тем, кто захочет приумножить состояние, придется основательно постараться.





Следует с осторожностью относиться к предложениям вложить средства и доверять интуиции.

Скорпион (23 октября–22 ноября)

Для Скорпионов 2021 год сулит крупные приобретения и сделки. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу и продумывать каждое действие на три шага вперед, чтобы приумножить свои финансы.





Скорпионы – прирожденные бизнесмены. Как только у них появляются средства – они пускают их в оборот и получают прибыль, несмотря ни на что. Такая уверенность может сыграть не на руку знаку, когда он решит рискнуть большой суммой.





Возможен момент, когда Скорпиону придется обратиться к заемным деньгам.

Стрелец (23 ноября–21 декабря)

Стрельцов ожидает довольно благоприятный год в плане финансов, но важно не поддаться соблазну импульсивных покупок.

Год Быка поможет Стрельцам открыть в себе резервы, которые сильно продвинут их вперед. При этом звезды советуют им быть более бережливыми и найти баланс между желаниями и возможностями.

Козерог (22 декабря–20 января)

Для Козерогов 2021 год – идеальное время для закрытия текущих потребностей. Мечта о ремонте, покупка шубы, обновление авто – самое время решить эти вопросы в год Быка.





В зависимости от того, насколько грамотно Козероги будут распоряжаться бюджетом, знак сможет либо увеличить свой капитал, либо потерять деньги. Главное – не впадать в крайности, соблюдать золотую середину в расходах и не идти на риск.





Лучше всех положение сложится у тех Козерогов, чья профессия напрямую связана с оборотами крупных капиталов.





Звезды советуют Козерогам сократить расходы на веселье, чтобы сохранить энергию и накопить силы для следующего года.

Водолей (21 января–19 февраля)

Финансовый успех Водолеев в 2021 году зависит только от них самих, в первую очередь от их умения общаться.





Водолею хватит денег на все, но если захочется приумножить финансы, то всегда можно вложиться в финансовые проекты, которые обещают быть успешными.





Знаку не стоит бояться брать на себя ответственность и быть инициативным.

Рыбы (20 февраля–20 марта)

Год Быка подарит Рыбам возможность заработать хорошие деньги. Главное не упустить шанс.





Стоит соглашаться на выгодные рабочие предложения, даже если они требуют больше времени и усилий. Активность и внимательность в денежных вопросах принесут Рыбам свои плоды.





Знаку важно делится своими идеями и планами с окружающими – это может помочь в реализации проекта.





Рыбам, которые работает по найму, звезды обещает новые карьерные свершения.