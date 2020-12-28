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Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС

28.12.2020 09:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Космонавты, находящиеся на МКС, не смогли ликвидировать утечку воздуха на станции и она продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслировало NASA. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».


Фото: NASA / JSC

Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда». В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру, чтобы проверить герметичность. Спустя 18 часов он открыл люк и выяснил, что давление за это время упало с 730 до 620 мм ртутного столба. Об этом Рыжиков сообщил Центру управления полетами (ЦУП), который находится в Подмосковье.

В субботу, 19 декабря, ЦУП сообщил космонавтам, что запасы воздуха для восполнения утечки на станции заканчиваются. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — предупреждали там.

В ЦУП также попросили Рыжикова найти еще одно место утечки, сообщив, что практически не понимают, в какой части промежуточный камеры находится дополнительная течь.

Давление на станции начало падать еще в августе, однако тогда место утечки не было известно. В «Роскосмосе» предположили, что оно находится в американском сегменте станции и весь экипаж изолировался в российском модуле.

Течь обнаружили в сентябре, она была в рабочем отсеке «Звезды», где находится аппаратура. В «Роскосмосе» тогда заверили, что жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

В октябре NASA сообщило, что мест утечки в российском сегменте, возможно, два. В середине октября российские космонавты сообщили, что нашли вероятную течь при помощи пакетика с чаем.

Они пытались заклеить бреши, однако полностью решить проблему это не помогло.

 
 
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Течь находится в российском модуле «Звезда».
 
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