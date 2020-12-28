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До свадьбы заживет? Новое появление Ланы дель Рей шокировало поклонников

28.12.2020 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети обсуждают новое появление американской певицы Ланы дель Рей на улицах Лос-Анджелеса: не успела звезда насладиться статусом невесты, как сломала руку и перестала носить обручальное кольцо.

Пару недель назад поп-звезда шокировала не только фотокорров издания Vulture, но и всех фанатов, представ на публике с шикарным кольцом на "том самом пальце". После этого стало известно, что дель Рей выходит замуж за парня из Tinder - музыканта Клейтона Джонсона. Официального подтверждения от пары так и не поступило, а певица носить кольцо перестала. Но, возможно, все дело в переломе руки, из-за которого пришлось снять украшение.

Первое появление Ланы дель Рей после новостей о предстоящей свадьбе шокировало поклонников: певицу заметили на улицах Лос-Анджелеса без кольца, но зато с гипсом наперевес.

Папарацци подловили певицу, выходящую из итальянского ресторана с едой "на вынос". Звезда, которая очень гордится своими новыми формами, подчеркнула фигуру облегающим джемпером с цветочным принтом и мини-юбкой с кокетливым разрезом. Новый образ завершили меховые тапочки-слипперы, сумка Gucci и защитная маска на лице. Что же касается гипса, то, будем надеяться, что это тот случай, когда говорят - "до свадьбы заживет".

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Теги: Новости
 
 
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Не успела певица сказать "да" новому бойфренду и примерить обручальное кольцо, как ей пришлось сменить приоритеты и поменять роскошное украшение на простой гипс.
 
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