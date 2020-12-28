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До свадьбы заживет? Новое появление Ланы дель Рей шокировало поклонников
28.12.2020 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети обсуждают новое появление американской певицы Ланы дель Рей на улицах Лос-Анджелеса: не успела звезда насладиться статусом невесты, как сломала руку и перестала носить обручальное кольцо.
Пару недель назад поп-звезда шокировала не только фотокорров издания Vulture, но и всех фанатов, представ на публике с шикарным кольцом на "том самом пальце". После этого стало известно, что дель Рей
Первое появление Ланы дель Рей после новостей о предстоящей свадьбе шокировало поклонников: певицу заметили на улицах Лос-Анджелеса без кольца, но зато с гипсом наперевес.
Папарацци подловили певицу, выходящую из итальянского ресторана с едой "на вынос". Звезда, которая очень гордится
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Не успела певица сказать "да" новому бойфренду и примерить обручальное кольцо, как ей пришлось сменить приоритеты и поменять роскошное украшение на простой гипс.
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